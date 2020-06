Automatisierte Fahrerunterweisung

Anzeige

Carmada, die cloudbasierte Software für Unternehmensmobilität der Freenet GmbH, bietet ab sofort automatisierte, elektronische Fahrerunterweisungen nach Unfallverhütungsvorschrift (UVV) an. Zur Vermeidung von Unfallrisiken schreibt die Berufsgenossenschaft bei der Übergabe eines Fahrzeugs und danach im weiteren Nutzungszeitraum einmal im Jahr eine Fahrerunterweisung vor. Das E-Learning Programm kann im Rahmen der Komplettlösung genutzt oder als Einzelmodul bezogen werden. Mithilfe der neuen Funktion halten Fuhrparkmanager ihre Fahrer zeit- und kosteneffizient auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Vorschriften.

Die cloudbasierte Fuhrparkmanagement-Plattform bietet einen schnellen unkomplizierten Start in jedem Browser und auf jedem Gerät. Innerhalb weniger Minuten erhalten Unternehmen Zugriff auf umfassende Funktionalitäten, wie die Buchung und Reservierung von Pool- oder Firmenwagen, Terminplanungs- und Erinnerungsfunktionen für Werkstatttermine bis hin zur Schadensmeldung- und Regulierungsoption. Darüber hinaus bietet Carmada eine integrierte Online-Führerscheinkontrolle via Smartphone auf Basis der CheckTech-Service-App an. (sd)

Alle Details sowie die monatlichen Kosten gibt es unter

www.carmada.de