Anzeige

Ob Geschäftsführer oder Einkäufer, die den Unternehmensfuhrpark managen: Kennen die Verantwortlichen die Grundlagen der Halterhaftung nicht, drohen Kosten und rechtliche Konsequenzen. Die bfp Akademie bietet deshalb Seminare zu den wichtigsten Themen für Fuhrparkmanager an.

Die Kompaktausbildung Fuhrparkmanagement wurde von der gsr Unternehmensberatung entwickelt. Einblicke in die Praxis gibt das bfp-Team in kostenlosen Papers, welche unter www.fuhrparkforum.de/whitepaper bereitstehen. Die bfp Akademie vertieft die Inhalte in Seminaren zu Themen wie Halterhaftung, Führerscheinkontrolle oder Unfallverhütungsvorschriften. Verantwortliche für Fahrzeuge können sich die Gesetze und Regelungen aneignen und eigene Maßnahmen ableiten. Die Akademie bietet sowohl Präsenz- als auch Online-Seminare an. Ab September 2020 können Verantwortliche alle Facetten der Verwaltung von Fuhrparks kennenlernen: von der Nutzungsüberlassung über die Budgetkalkulation bis hin zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschrift. (sd)

www.bfp-akademie.de