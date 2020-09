Energie-Eigenproduktion

Anzeige

Innovative Projekte zur Erzeugung von Energie auf dem eigenen Firmengelände werden im „Leitfaden Firmenenergie“ von UnternehmensGrün, dem Bundesverband der nachhaltigen Wirtschaft, dargestellt. Er zeigt, wie Unternehmen ihre eigene Energieversorgung, die dezentrale Speicherung und den intelligenten Energieverbrauch selbst in die Hand nehmen können.

Der Leitfaden Firmenenergie ist das Ergebnis des gleichnamigen Projekts, das UnternehmensGrün mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) durchgeführt hat. Der Leitfaden gibt Empfehlungen für die erfolgreiche Umsetzung von Klimaschutz rund um das eigene Firmengelände und stellt die zehn ausgewählten Konzepte des Wettbewerbs Firmenenergie vor.

„Gerade kleine und mittlere Unternehmen wollen Klimaschutz voranbringen und entwickeln innovative Lösungen“, so Felix Gruber (Abteilungsleiter Umwelttechnik, DBU). Investitionen in Photovoltaikanlagen, Speicher und Elektromobilität, Erneuerbare Wärme sowie intelligente Energiemanager seien in vielen Unternehmungen längst Praxis – und das trotz der Widerstände aus der Politik. (sd)

Leitfaden zum Download:

www.hier.pro/Leitfaden (PDF)

Gedruckte Exemplare können über die E-Mail keich@unternehmensgruen.de bestellt werden.

Kontakt: UnternehmensGrün e.V., Bundesverband der grünen Wirtschaft

Unterbaumstraße 4

10117 Berlin

info@unternehmensgruen.de