Online-Portal für Energieeinkauf überarbeitet

EnPortal, einer der führenden Portalbetreiber in Deutschland für die digitale Energiebeschaffung und das cloud-basierte Energiedatenmanagement von Strom und Gas, hat sein Onlineportal inhaltlich wie optisch vollständig neugestaltet. Das neue Portal betont den hohen Anspruch von enPortal an standardisierte Onlineprozesse rund um die Strom- und Gasbeschaffung und ermöglicht die Nutzung dank neuer Navigation noch intuitiver und schneller. „Mit dem modernisierten Onlineportal wollen wir zeigen, dass sich enPortal nach innen wie außen konsequent weiterentwickelt und alle aktuellen, digitalen Möglichkeiten rund um das E-Procurement voll ausschöpft“, sagt Clemens Graf von Wedel, Geschäftsführer und Inhaber von enPortal. Das Unternehmen bietet mit eigenen Webinaren ab sofort einen Live-Durchgang durch das Portal für alle interessierten EnergieeinkäuferInnen an. Die digitale Führung durch das Onlineportal wird mit einer Fragerunde der Teilnehmer abgerundet und soll einen Eindruck über alle Leistungen und Funktionen bieten. „Eine persönliche Vorstellung des Portals bei Unternehmen vor Ort ist durch die Corona-Pandemie erschwert. Da wir von überall mit Internetanschluss auf das enPortal zugreifen können, können wir uns digital mit den Einkäufern vernetzen“, sagt Wilfried Rademaker, Prokurist bei enPortal und erster Ansprechpartner für Kunden aus den Bereichen Industrie, Handel, Kliniken und Immobilienverwaltung. (sd)

www.enportal.de

