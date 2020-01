Online-Plattform für Geschäftsreisen

Anzeige

Travelperk, eine All-in-one-Plattform zur Buchung, Planung und Verwaltung von Geschäftsreisen, setzt seine Expansion in der DACH-Region fort. „Die Branche steht vor einem großen Technik-Generationswechsel. Deutschland hat wie kein anderes Land die Digitalisierung verschlafen. Vor allem hier hinken Geschäftsreisen den privaten weit hinterher, was digitale Buchungslösungen betrifft“, sagt Eugen Triebelhorn, Deutschland-Chef von Travelperk. „Wir füllen diese Lücke. Reisende können innerhalb der Unternehmensrichtlinien aus allen auf dem Markt verfügbaren Reiseoptionen wählen.“ Unternehmen halten bis heute an alten Tools fest, die oft eingeschränkte Reisemöglichkeiten anbieten. Etwa 40 Prozent aller Buchungen erfolgen deshalb außerhalb der Richtlinien – ohne Transparenz über Ausgaben.

Unternehmen können Business-Trips mit Travelperk über eine Plattform suchen, buchen und verwalten. Reisende buchen dabei gemäß ihren Vorlieben, aber innerhalb der Reiserichtlinien. Reporting- und Abrechnungsfunktionen übernehmen automatisch administrative Aufgaben. Damit entlastet Travelperk alle ins Reise-Management involvierten Abteilungen, denn alle Leistungen wurden im Voraus bezahlt und die Unternehmen erhalten eine Abrechnung für alle gebuchten Services. (jw/sd)

1. Januar 2020