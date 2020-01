Anzeige

Normen sind nur für Ingenieure und Architekten interessant? Weit gefehlt. Normen durchdringen die gesamte Berufswelt. Sie sind unerlässlich für Produktsicherheit, Digitalisierung und Globalisierung. Von der Unternehmensrichtlinie über deutsche und andere nationale bis hin zu internationalen Standards und Vorgaben sorgen sie für die Beschleunigung von Entwicklungsprozessen, eine höhere Systemkompatibilität und Orientierung bei der, auch juristischen, Bewertung von Produkten und Werken.

Sind Normen rechtsverbindlich?

Normen sind keine gesetzlichen Vorgaben, sondern Handlungsempfehlungen, auf die man sich bei Rechtsstreitigkeiten erst unter bestimmten Voraussetzungen, wie einer gewissen Anwendungsdauer und fachlicher Anerkennung berufen kann. Jedem Unternehmen ist es daher freigestellt, sich an Normen zu halten – oder eben nicht. Jedoch sind Normen ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Sie unterstützen Unternehmen und Organisationen ihre Produkte und Prozesse aufeinander abzustimmen und internationale Handelsbarrieren abzubauen. Normen sind die „Sprache der Wirtschaft”.

Welche verschiedenen Normen gibt es?

Die International Organization for Standardization (ISO) ist wohl die bekannteste Institution, die weltweit gültige Normen entwickelt und veröffentlicht. Eine andere Organisation ist zum Beispiel die International Electrotechnical Commission, welche Normen im Bereich der Elektronik festlegt. Normen dieser beiden Organisationen sind mit dem Kürzel ISO beziehungsweise IEC gekennzeichnet. Internationale Normen werden dann in regionale oder nationale Normen übertragen. Europäische Normen, mit EN gekennzeichnet, sind für den europäischen Raum wichtig. Andere regionale Normenvereinigungen sind etwa das American National Standards Institute (ANSI).

Der wohl mit Abstand bedeutendste deutsche Anbieter für Normen und Normenliteratur ist der Beuth Verlag, ein Tochterunternehmen des Deutschen Instituts für Normung (DIN). Er führt nationale und internationale Normen sowie andere technische Regelwerke und entwickelt Fachliteratur – Print und Digital – für Industrie, Wissenschaft, Handel, Dienstleistungsgewerbe, Studium und Handwerk. Zurzeit gibt es etwa 32.500 DIN-Normen. Jede wird etwa alle fünf Jahre überprüft und gegebenenfalls angepasst. Derzeit werden pro Jahr etwa 2500 neue oder überarbeitete Normen veröffentlicht.

Normen nutzen und managen

Lehmanns Media und der Beuth Verlag bieten jetzt für den Bezug und die Abrechnung von Normen und technischen Standards eine flexible, prozessoptimierte Lösung an.

Mit der Einbindung des Normenkatalogs in das Lehmanns MedienPortal können neben Büchern, Zeitschriften und weiteren Medien ab sofort auch Normen – Digital und Print – recherchiert und automatisiert bezogen werden. So ist die gleichzeitige Suche nach einzelnen Normen und Nachschlagewerken, Kompendien und Ratgebern zu Normen und Standards möglich.

Durch die Einbindung als Webservice sind die Normen immer tagesaktuell und mit der Integration in das Warenkorbsystem des MedienPortals werden alle Transfer-Prozesse unterstützt – etwa auch die Punchout-Lösung unseres MedienPortals mit Anbindungen an alle relevanten ERP- und eProcurement-Systeme via OCI, cXML, JSON etc. So werden Doppelbestellungen und der Bezug veralteter Ausgaben vermieden und elektronische Lizenzen können einfach gemanaget werden. Ein weiteres Leistungsmerkmal ist, dass via Redlines neben der Original-Norm auch die Norm mit Änderungsverfolgung zum Vorgänger-Dokument gewählt werden kann. Zudem sind die DIN-VDI-Richtlinien und Konsortialstandards DIN SPEC (PAL) abrufbar. (sd)

Kontakt: Lehrmanns Media GmbH, Köln

lehmannspro.de

27. Januar 2020