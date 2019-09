Sonnenenergie als Garant für die Energiewende

Anzeige

2018 hat die Sonne via Photovoltaik ungefähr neun Prozent des Netto-Stromverbrauchs in Deutschland abgedeckt. An sonnigen Werktagen waren es zeitweise bis zu 45 Prozent, an Sonn- und Feiertagen sogar bis zu 60 Prozent. Das machte in Summe 46 TWh. Professor Werner vom Institut für Photovoltaik in Stuttgart über Status und Zukunft der Branche.

Beschaffung aktuell: Professor Werner, brauchen wir mehr Photovoltaik?

Professor Werner: Die Frage lässt sich leicht beantworten. Mit der Energiewende haben wir uns den erneuerbaren Energien verschrieben. Das sind im Wesentlichen Windkraft und Photovoltaik. Um die vorgegebenen Ziele bis 2050 einhalten zu können, müssen wir die erneuerbaren Energien ungefähr vervierfachen. Das wird im Bereich der Photovoltaik leichter gelingen als mit Windkraft – denn wo sollen die ganzen Anlagen denn stehen? Auf dem Land ist diese Menge nicht durchsetzbar. Und Offshore ergeben sich Transportprobleme. Photovoltaik ist platzsparender. Wir haben inzwischen viele Anlagen auf den Dächern. Wir könnten aber sehr viel mehr in die Gebäude integrieren: in die Fassaden zum Beispiel. Um die Frage abschließend zu beantworten: Ja, wir brauchen Photovoltaik und zwar sehr viel mehr.

Beschaffung aktuell: Ist die Photovoltaik wirtschaftlich konkurrenzfähig?

Professor Werner: Mit einer modernen Anlage kann man in Deutschland schon heute Photovoltaikstrom für 4 bis 5 ct/kWh herstellen. In diesen Wert sind alle Kosten für die Anlage, Löhne, Aufbau, Anschluss ans Netz und Finanzierung über 30 Jahre eingerechnet. Noch günstiger ist nur Braunkohlestrom. Mit anderen Worten: Nur die größten Dreckschleudern können noch mit dem sauberen Sonnenstrom konkurrieren.

Beschaffung aktuell: Wie wird der Strommarkt nach einer erfolgreichen Energiewende aussehen?

Professor Werner: Wind und Sonne werden sich langfristig durchsetzen. Allerdings brauchen wir dazu eine höher entwickelte Speichertechnologie. Auch der Verbraucher muss umdenken. Strom wird dann billig sein, wenn die Sonne scheint. Und dann wird eben gewaschen. Mit einer Vier-kW-Anlage auf dem Dach und einer Speicherzelle im Keller kann ein Haushalt heute schon mehr als die Hälfte seines Stroms erzeugen – zu marktgerechten Bedingungen.

Beschaffung aktuell: Das ist auf privater Ebene machbar. Aber industrielle Produktionsprozesse können nicht auf besseres Wetter warten.

Professor Werner: Das ist richtig. Deshalb brauchen wir Speicher. Aber schon heute kann ein KMU wie auch die Großindustrie einen guten Teil ihres Verbrauches über Photovoltaik decken – im Zusammenspiel mit einem Blockkraftheizwerk sind auch im industriellen Bereich zehn Prozent des gesamten Stromverbrauches realisierbar. Wir haben das für unser Universitätsgelände einmal durchgerechnet: Solaranlagen auf allen Dächern würden ungefähr vier Prozent unseres Stromverbrauches abdecken. Aber wir müssen weiterdenken: In Zukunft besitzt die Uni vielleicht einen Photovoltaikpark in der Nachbarschaft. Oder zwei Windräder auf dem nächsten Hügel.

Beschaffung aktuell: Woran forschen Sie im Moment?

Professor Werner: Der Materialbereich ist ausgereizt – Silizium hat sich durchgesetzt. Beim Wirkungsgrad sind wir mit 24 Prozent an der Decke. Vielleicht können wir noch das eine oder andere Elektron zusätzlich rausquetschen; mehr geht nicht. Deshalb konzentrieren wir uns zum Beispiel auf Rückseitenkontaktzellen. Diese Zellen sind von vorne und hinten lichtdurchlässig und erbringen über Reflexionen einen höheren Ertrag. Wir forschen auch Richtung Klimamanagement. Je wärmer eine Anlage, desto geringer die Ausbeute. Also gilt es, sie unter allen Umständen so kühl wie möglich zu halten. Ein großer Forschungsbereich sind die eingangs schon erwähnten Module, die vertikal in Gebäude integriert werden können. Dazu müssen sie robust und günstig sein – aber vor allem gut aussehen. Sonst zieht sie kein Architekt jemals in Betracht. Und bifiziale Systeme sehen besser aus – womit sich der Kreis schließt.

Michael Grupp, freier Journalist

4. September 2019