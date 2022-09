Versorgungssicherheit und grüne Transformation

Eine aktuelle Atreus-Studie zeigt, dass das Risikomanagement rund um Versorgungssicherheit und Investitionen in eine grüne Transformation höchste Priorität in der Energiewirtschaft und bei vielen Industrieunternehmen hat. Wesentliche Treiber der Transformation sind Versorgungssicherheit und alternative Erzeugungsquellen (89 %), gestiegene Energiepreise und Kostendruck (71 %) sowie Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung (66 %).

„Das Risikomanagement für die Energiebeschaffung gilt aktuell als oberste Priorität. Der in Kraft gesetzte Notfallplan Gas und die Sorge vor einer sich weiter zuspitzenden Lage befeuern diese Entwicklung”, sagt Martin Schulz, Partner und Direktor von Atreus. Innovationen, vor allem in den Bereichen Energieerzeugung, Speicher, Verteilung, Flexibilisierung und Energieeffizienz gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Mehr als 70 Prozent sehen daher auch mittelfristig (1–3 Jahre) einen Bedarf an veränderten Kompetenzen und externem Know-how als gravierend bei der Bewältigung der neuen Aufgaben an. (ys)