3. Katalanischer Zuliefertag

Anzeige

In Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Sabadell (Katalonien) veranstaltet Catalonia Trade & Investment, die Wirtschaftsförderung von Katalonien, am 18.10.18 den 3. Katalanischen Zuliefertag. Die Veranstaltung findet von 9.30–17.00 Uhr im MACE Restaurant & Konferenzzentrum in München statt. Es nehmen rund 25 Zulieferer aus Katalonien und weiteren spanischen Regionen teil, die in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Luft-und Raumfahrttechnik, Schienenfahrzeuge, Medizintechnik und weiteren Schlüsselsektoren der Industrie in Bayern, Süddeutschland und Österreich tätig sind. Ziel ist es, deutschen Unternehmen die Gelegenheit zu geben, potenzielle neue Zulieferer kennenzulernen, die langjährig im spanischen Industriesektor etabliert sind. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist obligatorisch.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.catalonia.com/Zuliefertag und bei Frau Lesly Mejía (lmejia@catalonia.com).

2. August 2018