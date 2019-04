Global Sourcing

Anzeige

Die 5. Westbalkan-Konferenz findet in diesem Jahr in Dortmund statt. Die erfolgreiche Matchmaking-Fachveranstaltung wird am 6. Juni 2019 gemeinsam von BME, DIHK und AHK organisiert. Dabei werden, wie in den vergangenen Jahren, deutsche Einkäufer auf ausgewählte Zulieferer aus Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Mazedonien, Montenegro, Albanien und Kosovo treffen.

„Unsere Einkäufer erhalten die Möglichkeit, mit neuen Suppliern qualifizierte B2B-Gespräche zu führen“, sagt Olaf Holzgrefe, Leiter International Business and Affairs des BME. Die Initiative zeige, dass aktive Wirtschaftsförderung funktioniert, wenn man die richtigen Partner gemeinsam an einen Tisch bringt. „Unser gemeinsames Ziel ist auch 2019, deutschen Unternehmen einen qualifizierten Zugang in die Märkte des Westbalkans zu ermöglichen“, so Holzgrefe abschließend. Die Teilnahme an der Veranstaltung in der IHK Dortmund ist kostenfrei.

Nach München (2015), Dortmund (2016) und Belgrad (2017) fand die 4. Einkaufsinitiative Westbalkan des BME in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und dem DIHK 2018 wieder in Deutschland statt. Veranstaltungsort der inzwischen auch über die deutschen Grenzen hinaus bekannten Sourcing-Initiative für den Westbalkan war Mitte Juni vergangenen Jahres Frankfurt. Dortmund ist 2019 bereits zum zweiten Mal Ausrichter der Westbalkan-Konferenz.

Weitere Infos/Anmeldung:

anke.imelmann@bme.de

25. April 2019