Anzeige

Amazon Business veranstaltet seine erste Konferenz für Geschäftskunden in Europa: Amazon Business Exchange. Die kostenfreie, branchenübergreifende Konferenz für Führungskräfte aus den Bereichen Procurement, Finance und Supply Chain findet am 9. Oktober in London statt und setzt in zwölf Programmpunkten Beschaffungsthemen, Innovationen und neue Technologien in den Fokus. Zu den Highlights der Konferenz gehören Vorträge, unter anderem von:

Paul Harlington, Group Procurement Director der TUI Group

Renate Bachmann, Global Senior Sourcing Initiatives Leader bei GE

Dietmar Harteveld, Head of SCM, EMEA von Siemens

„Wir freuen uns, die Beschaffungscommunity zusammenzubringen, um sich zu vernetzen und zusammen zu arbeiten“, sagt Todd Heimes, Director Amazon Business Europe und Gastgeber der Amazon Business Exchange. „Teilnehmer aus ganz Europa erfahren auf diesem Event, wie sie den digitalen Wandel in der Beschaffung weiter beschleunigen, Innovationen schneller umsetzen und agilere, effizientere Prozesse und Organisationen aufsetzen können“, sagt Florian Böhme, Director DACH bei Amazon Business.

In praxisorientierten Workshops, Vorträgen und Breakout-Sessions werden Amazon Mitarbeiter, Experten, Partner und Kunden von Amazon Business zeigen, wie Unternehmen ihre Beschaffung digitalisieren und zukunftsfähig gestalten können. Für weitere Fragen stehen außerdem Amazon Business-Mitarbeiter zu Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.amazon.de/abx.

20. August 2019