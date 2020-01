Treffen der Top-Einkäufer der Automobilbranche

Anzeige

Am 31. März und 01. April 2020 treffen sich die Top-Entscheidern der Automobilbranche auf dem Automotive Procurement Forum 2020 in Ludwigsburg! Über 300 Teilnehmer und rund 40 Aussteller diskutieren die zukünftige Entwicklung in der Automobilbranche. Als Beschaffung-aktuell-Leser erhalten Sie 15 % Rabatt auf Ihr Teilnehmerticket.

Das Automotive Procurement Forum in Ludwigsburg ist eine Konferenz und Ausstellung der Automobilindustrie. Hier treffen Sie die Einkäufer der Automobilindustrie und tauschen sich über die aktuellen Themen der Branche aus. Dabei werden im Themenbereich „Value Chain und Kooperation“ Fragen wie

Inwiefern löst man die teilweise großen Kommunikationsprobleme in seiner Wertschöpfungskette?

Wie können Start-up Unternehmen ein hilfreicher Kooperationspartner hinsichtlich Flexibilität und Entscheidungsverfahren sein? Wie werden Start-ups zukünftig in die neue Wertschöpfungskette eingebunden?

Welchen Einfluss haben Protektionismus und aufstrebende Länder wie Indien und China auf die Globalisierung und welche neuen Machstrukturen ergeben sich dadurch für die Beschaffung?

ausführlich diskutiert.

Das Thema „Digitalisierung & Automatisierung“ behandelt Herausforderungen wie die Wettbewerbsfähig aufgrund des steigenden Kostendrucks in der Automobilbranche und damit verbunden die stetige Verbesserung von Prozessen, insbesondere die Erfassung und Sicherung benötigter Daten.

Der Themenbereich „Kompetenz und Qualifizierung“ befasst sich Ausbildung und Stärkung der Mitarbeiterkompetenz, um die durch die Digitalisierung entstehenden Chancen gewinnbringend nutzen zu können. In der begleitenden Ausstellung des Automotive Procurement Forum in Ludwigsburg präsentieren sich darüber hinaus verschiedene Unternehmen mit ihren aktuellen Produkten und Dienstleistungen.

Neben dem fachlichen Austausch steht Netzwerken mit den Top-Einkäufern der Kompetenzpartner Audi, Porsche, Schaeffler und ZF Friedrichshafen ganz oben auf der Agenda. Hier ermöglicht ein digitales B2B Matchmaking Tool den Teilnehmern eine schnelle und unkomplizierte Terminvereinbarung mit anderen Konferenzteilnehmern. Darüber hinaus bietet die begleitende Ausstellung Raum für die Präsentation von innovativen Produkten und Dienstleistungen. Den Abschluss des ersten von zwei Konferenztagen bildet ein feierliches Gala Dinner, in dessen Rahmen der gemeinsame Austausch und das Netzwerken bei hervorragendem Essen und gutem Wein fortgeführt werden können.

28. Januar 2020