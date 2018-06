BMÖ wird 20 Jahre: Jubiläumsevent am 5. Juni in Wien

Anzeige

Der BMÖ – Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich feiert sein Jubiläum. Seit 20 Jahren ist der stetiger Begleiter von Führungskräfte und Leistungsträger aus Einkauf und Supply Chain Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Einkaufs als Wertschöpfungsfaktor Nr. 1, und seit Beginn der Digitalisierung als Motor dieser im Wertschöpfungsnetzwerk zwischen Kunden, Produktion und Lieferanten und Innovationsgestalter im Unternehmen ist und bleibt für den BMÖ ständige Herausforderung, der er durch Konferenzen, Best Practice Days, Studien, Netzwerk-Events bis hin zu berufsbegleitenden Zertifikats- und MBA-Lehrgängen entgegentritt. Am 5. Juni feiert der BMÖ sein 20-jähriges Jubiläum mit herausragenden in- und ausländischen Experten und Vertretern von Unternehmen, Wissenschaft, Praxis, Institutionen und Medien. Anmeldungen sind noch möglich.

Vorträge und Expertenbeiträge

Der digitale Markt im Datenkapitalismus – Einkauf quo vadis? Prof. Dr. Ing. Johann Günther , Vizepräsident Donau Universität Krems (1997–2004)

, Vizepräsident Donau Universität Krems (1997–2004) Smart Procurement – Wertbeitrag des Einkaufs im digitalen Unternehmen Univ. Prof. Dr. Helmut Zsifkovits , Lehrstuhl für Industrielogistik, Montanuniversität Leoben

, Lehrstuhl für Industrielogistik, Montanuniversität Leoben Künstliche Intelligenz – Chancen und Risiken in der digitalisierten Welt Univ. Prof. Horst Bischof , Vizerektor für Forschung, Technische Universität Graz

, Vizerektor für Forschung, Technische Universität Graz Paradigmenwechsel im Einkauf: Erfolgreich jetzt – fit für die Zukunft: Wie sollten sich strategischer und operativer Einkauf für die digitale Welt aufstellen? Prof. Dr. Robert Fieten , langjähriges Mitglied des Vorstandes des BME e. V.

, langjähriges Mitglied des Vorstandes des BME e. V. Erfolgsfaktor Qualifikation: Herausforderungen durch Industrie 4.0 – wie Digital Procurement unsere Welt verändert Prof. Dr. Lisa Fröhlich , Präsidentin, Professur für Strategisches Beschaffungsmanagement, Cologne Business School (CBS)

, Präsidentin, Professur für Strategisches Beschaffungsmanagement, Cologne Business School (CBS) Auszeichnung des BMÖ: Verleihung des Garner Thémoin Awards an Dr. Christian Haring Malcom Youngson , CEO, Intern. Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM)

TERMIN: 05. Juni 2018, Wien, Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien Die Teilnahme ist für Mitglieder und Gäste kostenlos – Anmeldung erforderlich unter: Anmeldung BMÖ-Jubiläumsveranstaltung

4. Juni 2018