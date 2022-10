Data Management Arena – Vergleich von Software-Lösungen

Moderne Datenlandschaften und Data & Analytics Lösungen ermöglichen ihren NutzerInnen effizientes und datengetriebenes Arbeiten. Bei Initiativen zur Data Modernization ist es umso wichtiger, die richtige Software auszuwählen, um so das größte Potenzial auszuschöpfen. Am 30. November treten marktführende Anbieter von Datenmanagement-Software im direkten Vergleich gegeneinander an. Das Analystenhaus Barc präsentiert die „Data Management Arena“ als kostenfreies Online Event. Bei dem Event dreht sich alles darum, das richtige Datenmanagementwerkzeug zu finden.

Marktführende Anbieter präsentieren sich im direkten Vergleich, Analysten ordneen die Lösungen ein.

Barc präsentiert am 30. November 2022 beim Online Event “Data Management Arena” marktführende Anbieter von Datenmanagement-Software im direkten Vergleich. Vor jeder Tool-Präsentation teilen die erfahrenen ExpertInnen des Würzburger Analystenhauses ihre Sicht auf die jeweilige Lösung. Zusätzlich geben sie grundsätzliche Tipps für die richtige Softwareauswahl. Interessierte können sich kostenfrei für das Event registrieren und erhalten einen Leitfaden für die Identifizierung einer geeigneten Datenmanagement-Lösung für ihr Unternehmen.

Kürzlich veröffentlichte Barc eine Analyse des Marktes für Datenmanagement-Software. Erfahren Sie hier mehr zu den Ergebnissen der Studie.

„In der Data Management Arena treten die Anbieter im direkten Duell gegeneinander an – der Vergleich von Softwarelösungen war nie leichter. Um Unternehmen die Suche nach dem besten Werkzeug zu vereinfachen, ordnen wir die sich präsentierenden Anbieter ein und zeigen, worauf es bei einer erfolgreichen Softwareauswahl ankommt“, kommentiert Timm Grosser, Senior Analyst Data & Analytics bei Barc.

Einen Tag lang dreht sich alles darum, das richtige Datenmanagementwerkzeug zu finden – und es werden folgende Fragen beantwortet:

Data & Analytics Lösungen:

Welche Software passt am besten zu uns? Data Warehouse, Date Lake, Data Lakehouse:

Mit welchen Architekturkonzepten kommen wir ans Ziel? Datenqualität und Transparenz:

Wie schaffe ich Vertrauen in Daten? Wie fördere ich Datenwissen und Datennutzung durch Data Intelligence Plattformen?

Sind moderne Zugriffskonzepte durch Datenvirtualisierung ein Muss?

Alle Interessierten können vom Büro oder dem heimischen Office aus dabei sein und sich jetzt ein kostenloses Ticket sichern:

Ticket für die Data Management Arena anfordern.