Die FMB 2021 steht in den Startlöchern

Vom 10. bis 12. November 2021 findet die FMB – Zuliefermesse Maschinenbau im Messezentrum Bad Salzuflen statt und bietet dabei eine Plattform für den Austausch zwischen Maschinenbauern und Zulieferern. Die Aussteller haben in den vergangenen rund anderthalb Jahren Neuheiten entwickelt, die nun ihren Markt suchen.

Christian Enßle, Head of Cluster FMB: „Die Feinplanung steht, einschließlich des Vortragsprogramms. Den Besucher erwarten viele global etablierte Aussteller wie Beckhoff, Igus, Nord, Omron, Pepperl & Fuchs, Schneider Electric, SEW Eurodrive und Siemens, aber auch zahlreiche, vor allem kleinere Neuaussteller aus allen Bereichen der Zulieferindustrie. Wir freuen uns darauf, dass wir der Branche nach langer ‚Durststrecke‘ die Möglichkeit zum umfassenden Austausch bieten können.“

Kontaktdaten berührungslos abgeben

Die Messe verfügt über kurze Wege, kostenlose Parkplätze direkt an den Messehallen und einen kostenlosen Katalog. Neu in diesem Jahr die hygienebedingten Regeln. Dazu gehört unter anderem die kostenlose Registrierung im Vorfeld auf der Messe-Homepage, die nötig ist, um Wartezeiten am Einlass zu vermeiden.

Erforderlich ist auch der Nachweis nach dem 3G-Prinzip (geimpft, genesen oder getestet). Vor Ort erfolgt die Kontaktnachverfolgung über das EasyGo-System, das die Besucher mit der Eintrittskarte erhalten. Damit kann er auch berührungslos seine Kontaktdaten am Lesegerät des Ausstellers hinterlassen. (ys)

