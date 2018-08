Einkauf und Logistik im Krankenhaus: „Healthcare live“ gibt Antworten

Anzeige

Nur noch wenige Wochen, dann ist es wieder soweit: Mehr als 150 Gesundheitsexperten werden vom 26. bis 27. September 2018 auf der „Healthcare live“-Konferenz in Norderstedt erwartet. Das Fachevent, das der BME bereits zum vierten Mal in Kooperation mit GS1 Germany durchführt, soll Industrie, Logistik und Einkauf im Gesundheitswesen stärker vernetzen, den Wissenstransfer fördern und so Innovationen beschleunigen. Der Kongress richtet sich an alle Marktteilnehmer des Gesundheitswesens, die Berührung mit Beschaffungsprozessen und der logistischen Versorgung entlang der gesamten Wertschöpfungskette haben: Entscheider und Praktiker aus Krankenhäusern, Klinikkonzernen, Einkaufsgemeinschaften sowie aus der Medizinprodukte-, Diagnostika- und Pharmaindustrie.

Auf der Agenda stehen u.a. folgende Themen:

Das moderne Krankenhaus der Zukunft – gelebte Interdisziplinarität

Digitalisierung und strategische Partnerschaften

Gesetzliche Vorgaben wie Unique Device Identification (UDI), Arzneimittelfälschungssicherheit und E-Rechnung

Austausch von Produktstammdaten

13. August 2018