Procurement Summit 2020

Anzeige

Der Procurement Summit, Messe und Konferenz für Digitalisierung und Innovation im Einkauf, findet zum dritten Mal statt – und zwar live. Am 23. und 24. September 2020 treffen sich Einkäufer nicht wie geplant in Hamburg, sondern wegen der Corona-Regeln in der Hannovermesse. Dort können die Veranstalter das Event auf 15.000 Quadratmetern mit viel Abstand durchführen. In mehreren Panels berichten Einkäufer über ihre Arbeit und die Digitalisierung in ihren Unternehmen. Vergeben werden auch in diesem Jahr wieder die Procurement Summit Startup Awards, für die Unternehmen wie eldurado, apadua und Prospeum nominiert sind. (sd)

www.procurementsummit.de