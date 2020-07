Seminar-Tipp

Anzeige

Besondere Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die Haufe Akademie bietet ein Seminar für Einkäufer mit praktischer Verhandlungserfahrung, die jetzt proaktiv handeln und in der aktuellen Krise zum Vorteil Ihres Einkaufs agieren möchten! In diesem zweistündigen Webinar soll vermittelt werden, welche Einkaufsverhandlungen in der aktuellen Zeit akut sind und welche Besonderheiten auf der virtuellen Verhandlungsebene zu beachten sind.

Anfangs werden die Fragen beantwortet: Welche Einkaufsverhandlungen stehen akut an? Auf welche Besonderheiten muss man aktuell achten und wie sieht eine daraufhin gezielte Vorbereitung aus? .

Teilnehmer erhalten einen Überblick, welche Themen sie aktiv in dieser Krise angehen sollten und wie sie den Ablauf ihrer Verhandlung und ihre Taktik für virtuelle Gespräche optimal planen. Sie lernen Besonderheiten von Online-Verhandlungen und technische Voraussetzungen kennen. Ziel ist, die sichere Anwendung von virtuellen Tools, Schließlich sollen Einkäufer mit Kompetenz überzeugen und sich nicht durch das Handling mit den Kommunikationstools vom Inhalt ablenken lassen. Weitere Themen sind die Besonderheiten der Kommunikation per Telefon beziehungsweise Video und die Gestaltung der Beziehungsebene auch online.

Referent ist Thomas Veitengruber, Inhaber einer auf die mittelständische Industrie und Start-ups spezialisierte Vertriebsberatung mit den Schwerpunkten Vertriebsmanagement und -steuerung, Pricing und Produktmanagement. Veitengruber hat langjährige internationale Erfahrung als Mitglied der Geschäftsleitung, in Vertrieb und Beschaffung. Nach dem Webinar besteht die Möglichkeit, einen Termin für ein individuelles Telefon-Coaching mit dem Referenten zu vereinbaren.

Der Teilnehmerkreis besteht aus Einkäufer mit praktischer Verhandlungserfahrung, Mitarbeiter aus anderen Bereichen wie Logistik, Disposition, Produktion, Qualitätsmanagement etc., die an Verhandlungen mit Lieferanten teilnehmen, Fachkräfte aus dem Bereich Einkauf und Beschaffung, die kurzfristig mit ihren Lieferanten zu tragfähigen Vereinbarungen kommen müssen. (sas)

