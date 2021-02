Anzeige

Die Hochschule Kiel ist mit einem völlig neuen Weiterbildungskonzept für den Einkauf gestartet. Unter dem Titel 3E Blended Learning sollen EinkäuferInnen Know-how nicht passiv konsumieren, sondern erfahren, erleben und entwickeln.

Anders als bei Schulung via Internet üblich werden die Teilnehmer in die Themen eingebunden, gecoacht und im Anschluss fachlich unterstützt: In drei interaktiven Online-Einheiten erfahren die Teilnehmer zuerst das Wichtigste zum jeweiligen Thema, im nächsten Schritt haben sie die Möglichkeit, das Erlernte direkt in Ihrer betrieblichen Praxis zu erleben. In dieser Praxisphase werden die Teilnehmer von den erfahrenen Referenten begleitet. In einer abschließenden Online-Einheit werden die Umsetzungserfolge reflektiert und gemeinsam Ideen für weitere Maßnahmen entwickelt. Der Teilnehmerkreis wird dabei bewusst auf 10 Personen eingegrenzt, um möglichst viel Interaktion zu ermöglichen. Auch die digitalen Termine sind mit einer jeweiligen Dauer von zwei bis drei Stunden kompakt gehalten. So können sie leicht in den Arbeitsalltag integriert werden, bieten aber genügend Raum, um Wissen nachhaltig zu vermitteln. Trotz der räumlichen Distanz soll es so zu einem unmittelbaren Wissenstransfer und -einsatz kommen. Die für den modernen Einkauf wichtige Themenblöcke sind einzelbuchbar.

Das 3E-Blended Learning Seminare besteht aus je 2- bis 2,5-stündigen interaktiven Online-Einheiten und einer begleitenden Praxisarbeit. Das aktuell Themenangebot umfasst

Ziele und Wertbeitrag des Einkaufs

Strategischer Einkauf

Recht im Einkauf

Lieferanten – und Risikomanagement

Qualitätssicherungsvereinbarungen

Erfolgreiche Einkaufsverhandlungen führen.

Mehr Informationen bei Organisator:

Tannenfelde