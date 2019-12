Anzeige

Das 6. CEE Procurement & Supply Forum nimmt weiter Fahrt auf. Mehr als 20 einkaufende Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien trafen am 22.10.19 in Prag auf Lieferanten aus 15 Ländern Mittel- und Osteuropas (MOE). Über 400 Matchmakings wurden auf dem größten Beschaffungstreffen in Mittel- und Osteuropa durchgeführt, teilte der BME mit, der das Forum seit 2015 gemeinsam mit der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer (DTIHK) durchführt.

„Die Megatrends in Einkauf, Logistik und Supply Chain Management machen auch vor der CEE-Region nicht Halt. Den von Globalisierung und Digitalisierung ausgehenden technologischen Wandel möchten wir gemeinsam mit unseren Partnern aus dem gesamten CEE-Raum aktiv begleiten und beide Seiten – Einkäufer wie Lieferanten – aktiv unterstützen“, betonte Olaf Holzgrefe, Leiter International Business & Affairs des BME.

„Die Digitalisierung verändert auch die Lieferketten, deshalb wird es immer wichtiger, sich weiterzuentwickeln und Schritt zu halten“, sagte DTIHK-Präsident Jörg Mathew. Ein Kern davon seien langfristige, nachhaltige Beziehungen zwischen Einkäufern und Lieferanten. Das CEE-Forum von BME und DTIHK sei eine einzigartige Möglichkeit, sich mit solchen Business-Partnern zu vernetzen. Für die Zulieferer bedeute Digitalisierung oft, sich massiven Veränderungen zu stellen.

Die digitale Anbindung von Lieferanten und Einkäufern stand daher auch im Fokus der Prager Informations- und Kontaktbörse. In über 400 Matchmakings kamen Einkäufer und Lieferanten aus Mittel- und Osteuropa zusammen und knüpften im Rahmen des BME B2B-Prozesses erste Kontakte. Organisatoren und Teilnehmer waren sich einig: Gute, persönliche Beziehungen zwischen Einkäufern und Lieferanten ersparen Zeit, Stress und Geld. Das CEE Forum bot hier die optimale Plattform um diese ersten Grundsteine zu legen. Die Zukunft liegt im menschlichen Kapital, hieß es weiter auf dem Forum.

Besonders Mittel und Osteuropa „hat Potenzial, das einfach nur genutzt werden muss“, ist Marta Naumovska Grnarova, Hauptgeschäftsführerin der Zavar Company in Nordmazedonien, überzeugt. Die MOE-Region bietet dank gut ausgebildeter Fachkräfte und modern ausgestatteter Fabriken hohe Qualität und Produktivität in der Fertigung. Dies bestätigen auch die zahlreichen B2B und Sourcing Aktivitäten des BME sowie die jährliche Konjunkturumfrage der DTIHK, in der die Qualität und Verfügbarkeit lokaler Zulieferer zu den Top-3-Standortfaktoren zählt.

