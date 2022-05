Euroguss: BME zeigt Flagge

Vom 08. bis 10.06.22 trifft sich die Druckguss-Branche auf der Fachmesse Euroguss im Messezentrum Nürnberg. Einkaufsmanager:innen sollten sich besonders den BME-Einkäufertag am 09.06.22 vormerken.

Das Angebotsspektrum der Messe umfasst innovative Lösungsverfahren für Druckgusslegierungen wie Aluminium, Magnesium oder Zink. Die Euroguss bildet die gesamte Druckguss-Prozesskette ab: von der Hightech-Maschine über neue Materialien bis hin zu spezifischen Services. Fertigungsspezialisten, Entwickler und Einkäufer:innen von Automobilzulieferern, Automobilherstellern, Gießereien und aus dem Maschinen- und Anlagenbau stellen dabei die größte Besuchergruppe. Doch auch Elektronikindustrie, Oberflächentechnik, Medizin und Energietechnik sind auf der Euroguss prominent vertreten. Die Teilnehmer:innen können sich auf über 600 Aussteller in vier Messehallen freuen. Der BME wird im Rahmen der Fachveranstaltung am 09.06.2022 einen BME-Einkäufertag im Speakers Corner der Halle 9 anbieten. Renommierte Expert:innen werden in insgesamt acht Fachvortragen zu aktuellen, druckgussspezifischen Fragestellungen referieren. „Für BME-Mitglieder ist die Teilnahme sowohl an der Fachmesse als auch am Einkäufertag kostenlos. Zur besseren Planbarkeit bitten wir jedoch um eine vorherige Anmeldung“, informiert Dr. Frithjof Kilp (frithjof.kilp@bme.de), Bereichsleiter Verband des BME e.V.