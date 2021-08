Fastener Fair Stuttgart 2021 verschoben

Anzeige

Die 9. Internationale Fachmesse der Verbindungs- und Befestigungsbranche findet vom 21. – 23. März 2023 in Stuttgart statt, hat der Veranstalter Mack-Brooks Exhibitions bekanntgeben. Damit wird die Veranstaltung wieder in ihren normalen Messerhythmus zurückkehren.

Diese Entscheidung wurde im Hinblick auf die derzeitige Covid-19-Pandemie und nach Gesprächen mit Ausstellern und Partnern, die über die letzten Wochen und Monate stattgefunden haben, getroffen. Ursprünglich sollte die Fachmesse vom 18. bis 20. Mai 2021 auf dem Messegelände in Stuttgart stattfinden. Bereits im Januar wurde sie dann auf den 9. bis 11. November 2021 verschoben. Und nun die zweite Verschiebung auf 21. – 23. März 2023 in Stuttgart.

Liljana Goszdziewski, Portfolio-Direktorin der Fastener Fair Stuttgart beim Veranstalter Mack-Brooks Exhibitions, sagte zu dieser Ankündigung: „Nach unserer Entscheidung, die Fastener Fair Stuttgart zu verschieben, freuen wir uns, dass wir unseren gewohnten Messetermin im März 2023 beibehalten können. Diese frühzeitige Ankündigung schafft Planungssicherheit für alle Teilnehmer und wird sicherstellen, dass die Veranstaltung ihre Rolle als Leitmesse und Treffpunkt der Verbindungs- und Befestigungsbranche im Jahr 2023 wieder voll und ganz einnehmen kann“.

In der Zwischenzeit wird Mack-Brooks Exhbitions ein neues digitales Event abhalten: Fastener Fair Connect. Dieses Event wird der internationalen Verbindungs- und Befestigungsbranche einen Online-Marktplatz anbieten und Präsentationsmöglichkeiten und zusätzlichen Networkingoptionen umfassen. Vom 17. – 18. November 2021 wird dieses Treffen alle globalen Fastener-Fair-Märkte vereinen: Deutschland, Italien, Mexiko, die USA und Indien.

Fastener Fair Connect wird den Weg ebnen für eine Eventreihe im Jahr 2022, die der Verbindungs- und Befestigungsbranche regelmäßige Treffpunkte anbieten wird, um in Kontakt zu bleiben. Fastener Fair Italy wird ein Bestandteil dieser Eventreihe sein und ist bereits vom 30. November bis 1. Dezember geplant. Weitere Informationen sowie Termine und Veranstaltungsorte werden in Kürze bekanntgegeben. In den kommenden Wochen wird das Fastener Fair Stuttgart Team intensiv mit Kunden und Partnern kommunizieren und dankt allen Ausstellern, Partnern, Lieferanten und Besuchern für ihre Unterstützung in diesen herausfordernden Zeiten.

Fastener Fair Stuttgart ist die globale Leitmesse der Fastener Fair Eventmarke speziell für die Verbindungs- und Befestigungsbranche. Zur Eventreihe gehören auch Fastener Fair Italy, Fastener Fair India, Fastener Fair Mexico und Fastener Fair USA.

Für Updates und weitere Informationen, besuchen Sie die Webseite:

www.fastenerfairstuttgart.com.