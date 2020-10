Einladung zum 55. BME-Symposium digital

Anzeige

Der Countdown läuft: Am 9. November erwartet die Teilnehmer der größten Netzwerktagung des deutschen Einkäuferverbandes BME ein anspruchsvolles Programm. Als virtuelle Veranstaltungs-Location nutzt der BME eine professionelle Event-Plattform.

Einkäufer, Logistiker und Supply Chain Manager stehen in Corona-Zeiten vor gewaltigen Herausforderungen. Viele von ihnen trotzen der Pandemie erfolgreich mit professionellem Risikomanagement und erweisen sich damit als wahre Gipfelstürmer. Deshalb hat sich der BME auch für „#gipfelstürmer“ als Motto des 55. Symposiums Einkauf und Logistik entschieden, das Corona-bedingt in diesem Jahr erstmals digital vom 9. bis 12. November stattfinden wird.

Mehr als nur eine Webinar-Reihe

„Das BME-Symposium 2020 digital ist mehr als eine Reihe von Webinaren. Austausch, Gemeinschaft, Weiterentwicklung – all das steht auch dieses Jahr im Fokus der größten Netzwerkveranstaltung unseres Verbandes. Da die Sicherheit aller Teilnehmenden für uns oberste Priorität hat, entschieden wir uns für eine digitale Durchführung des BME-Symposiums“, erklärt Dr. Silvius Grobosch, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. (BME). Damit den Teilnehmern eine stabile Leitung, ein reibungsloser technischer Ablauf und ein qualitativ hochwertiges Vortragserlebnis ermöglicht werden könne, „setzen wir auf eine professionelle Event-Plattform. Sie ist Ihre virtuelle Veranstaltungs-Location – Sie brauchen sich nur mobil von Ihrem Lieblingsplatz einzuloggen“, so Grobosch weiter.

Pioniergeist in schwierigen Zeiten gefragt

Die Veränderungen, vor denen Einkauf, Logistik und Supply Chain Management stünden, würden immer schneller, tiefgreifender und komplexer. Jetzt sei in den Unternehmen großer Pioniergeist gefragt, um neue und unkonventionelle Wege gehen zu können. Als Europas führender Fachverband für Einkauf, Logistik und Supply Chain richte der BME dieses Jahr den Blick auf neue Strategien für Risiko- und Lieferantenmanagement sowie für Global Sourcing, Supply Chain, Leadership und Innovation.

Austausch mit den Keynotes

Neben virtuellem Austausch, Networking und Community erwarten die Teilnehmer nicht nur digitale Coffee Talks, Deep Dives und Abendevents, sondern auch anspruchsvolle Keynote Speaker und Referenten. So haben beispielsweise

Cathrina Claas-Mühlhäuser , Aufsichtsratsvorsitzende der CLAAS KGaA mbH,

, Aufsichtsratsvorsitzende der KGaA mbH, Dr. Klaus Staubitzer , CPO & Head of Supply Chain der Siemens AG, und

, CPO & Head of Supply Chain der AG, und Axel Müller , Manager Strategic Purchasing – Supply Chain Division Professional Projects der Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, verbindlich zugesagt.

„Für die Plenum-Sessions haben wir uns für ein Hybrid-Event entschieden: Alle Redner finden sich in der Location ein, halten dort ihre Keynotes und diskutieren sowohl miteinander als auch mit den Online-Teilnehmern“, erläutert Grobosch das neue Konzept. Die Beiträge werden vor Ort gefilmt und live auf die Event-Plattform übertragen. Dadurch können die Online-Teilnehmer in die jeweiligen Diskussionsrunden einbezogen werden und gleichzeitig ihre Fragen über den Chat stellen. Die brennendsten Themen werden direkt an die Moderation weitergegeben.

