Grünes Licht für die Branchenleitschau

Die 23. EMO geht vom 4. bis 9. Oktober 2021 in Mailand als Präsenzmesse an den Start. Stattfinden wird die Innovationsplattform für Produktionstechnik auf dem Messegelände Fieramilano in Rho im Nordwesten der Metropole. Unterstützt vom europäischen Verband der Werkzeugmaschinenindustrie Cecimo und organisiert vom italienischen Verband Ucimu – Sistemi per Produrre wird die Fachmesse unter dem Motto „Die magische Welt der Metallindustrie“ ausgetragen. Lange Zeit war unsicher, ob die Pandemiebedingungen eine große Leitmesse zulassen würden. Doch bereits Mitte Juni dieses Jahres hatten über 600 Aussteller ihr Kommen zugesagt. Deutschland ist mit über 100 Ausstellern das am zweitstärksten vertretene Land nach Italien. Auch China und Korea verzeichnen eine besonders starke Teilnahme.

Die EMO Milano 2021 hat sich einige technologische Leitthemen auf ihre Fahnen geschrieben: Neben vorausschauender Wartung, Lösungen für die vernetzte Fabrik und digitale Fernunterstützung sowie Sensorik und Datenanalyse, gehören auch kollaborative Robotik, Automatisierung und Künstliche Intelligenz dazu.

In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt bei der EMO, die 2023 und 2025 turnusgemäß in Hannover stattfindet, eindeutig bei den spanenden Fertigungsverfahren und deren Umfeld. Nach der langen Messepause nutzen 2021 aber auch zahlreiche italienische Hersteller aus den Bereichen Umform- und Lasertechnik die Branchenschau als Schaufenster für ihre Produkte und Angebote. „Mit ihrer Teilnahme will die italienische metallumformungs- und metallverarbeitende Industrie der internationalen Fachwelt ihre Stärke und Dynamik demonstrieren“, betont Filippo Gasparini, Vizepräsident des Ucimu. (dk)

www.emo-milano.com

Hier finden Sie mehr über: