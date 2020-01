Anzeige

WPS Management richtet dieses Jahr gemeinsam mit den Eventpartnern Allocation Network und MHP Management- & IT-Beratung eine Digital Procurement Roadshow aus. Das Tagesevent für Einkaufsleiter und Beschaffungsexperten fokussiert die Integration von einkaufsrelevanten Anwendungen (etwa Contracts, Sourcing, E-Procurement, Invoicing und Analytics) entlang des Source-to-Pay Prozesses in einer zentralen Plattform. Das Ziel: Einkaufsprozesse weiter optimieren und die Benutzerzufriedenheit im Unternehmen steigern. Neben Keynotes berichten Einkaufskunden wie die Commerzbank, Kärcher und die Kion Group in Erfolgsgeschichten, wie sie die Herausforderungen der Digitalisierung im Einkauf bewältigt haben. In Live-Demos werden sowohl die Plattform „wescale“, die Integration und Vernetzung von Einkaufsanwendungen, als auch die neue Procurement-Software „Procure“ vorgestellt. Themen sind unter anderem: Strategie-Management, Anwendungsintegration, Guided Buying, Sourcing, Supplier- und Content-Management.

Die Eventtermine sind:

Frankfurt am 22. April, mit Commerzbank

Wien am 23. April, mit der Österreichischen Post

Hamburg am 5. Mai, mit Kion Group

London am 6. Mai mit Melitta

Stuttgart am 7. Mai, mit Alfred Kärcher

Mehr Informationen:

www.wps-management.de/de/procurement-roadshow-2020/

30. Januar 2020