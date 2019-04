Hotspot für Hightech-Textilien

Anzeige

In Frankfurt am Main findet vom 14. bis zum 17. Mai die Messe Techtextil statt. Die Messe beschäftigt sich mit dem gesamten Spektrum technischer Textilien, mit einem deutlichen Zuwachs an Anbietern aus dem Bereich der Fasern und Garne. Ebenfalls stark vertreten sind Unternehmen, die Gewebe, beschichtete Textilien und funktionale Bekleidungstextilien anbieten. Das Trendthema in diesem Jahr ist „Urban Living – City of the Future“, welches in einem eigenen Areal präsentiert wird. Des Weiteren bietet das Techtextil-Forum mit Vorträgen in Halle 4.1 die Möglichkeit zur Wissenvermittlung. Vor zwei Jahren hat die Techtextil über 33.000 Besucher und fast 1500 Aussteller angelockt. Zum ersten Mal teilt sich die Techtextil die Hallen mit der Messe Texprocess. Auf dieser stellen sich Anbieter der Textilverarbeitung vor. (sd)

2. April 2019