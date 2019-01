Im Büro gut ausgestattet

Anzeige

Von 26. bis 29. Januar 2019 findet in Frankfurt am Main die Paperworld statt. Die Messe dient als Branchentreff der Papier-, Bürobedarf- und Schreibwarenindustrie. Hier können Einkäufer die Trends des modernen Büros verfolgen und aktuelle Produkte des gewerblichen Bürobedarfs evaluieren.

Thementag zum nachhaltigen Büro

Regelmäßig organisiert der Bundesdeutsche Arbeitskreis für umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) in Kooperation mit der Messe Frankfurt den Sustainable Office Day, der seit Jahren Fachinformationen zum nachhaltigen Büro vermittelt. Er findet dieses Jahr am Dienstag, 29. Januar statt und widmet sich dem Schwerpunktthema „New Work“.

Experten erläutern in Vorträgen ihre Sichtweise, auf der Agenda stehen unter anderem Vorträge zu den Themen nicht-territoriale Arbeitsplätze, nachwachsende Rohstoffe im Büro und dem Wald als Vorbild für Unternehmen.

Am Nachmittag werden die Preisträger des Wettbewerbs „Büro & Umwelt“ 2018 ausgezeichnet und der Gewinner bekommt die Möglichkeit, seine „Best Practice“ in einem Interview genauer vorzustellen. Zudem fällt der Startschuss für die neue Runde des Wettbewerbs, der unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltministerin Svenja Schulze steht. Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es hier. Das gesamte Programm des Sustainable Office Day kann als PDF heruntergeladen werden.

Messeticket inklusive

Im Anschluss an den Programmtag können Gäste die Messe Paperworld besuchen, der Informationsplattform für die internationale Papier-, Bürobedarf- und Schreibwarenbranchen (PBS).

Die Teilnahme am Sustainable Office Day ist kostenfrei. Eine kostenlose Messeeintrittskarte können Sie direkt bei B.A.U.M. erhalten. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, kommt rein. Nur die schnellsten Anmeldungen mit der Betreffzeile „SOD 2019“ an info(at)buero-und-umwelt.de werden berücksichtigt, da die Tickets begrenzt sind. Zur Anmeldung ist ein vollständiger Name und eine E-Mail-Adresse nötig. (sd)

22. Januar 2019