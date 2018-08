Anzeige

Vom 3. bis 4. September 2018 veranstaltet der BME zusammen mit dem Bundesverband der IT-Anwender e. V. Bundesverband der IT-Anwender e. V. den Kongress IT-SOURCING – Einkauf meets IT in Hamburg.

Hintergrund der Veranstaltung: Geschäftsmodelle, Unternehmensprozesse und Arbeitsweisen ändern sich derzeit rasant, sodass IT und Einkauf ihre Strukturen und Prozesse den neuen Rahmenbedingungen schnell anpassen müssen. Die Herausforderungen in Sourcing und Projektmanagement werden komplexer, gleichzeitig bleiben die „klassischen“ Fragestellungen nach Kosteneffizienz und Vertragsgestaltung bestehen. Im Fokus der diesjährigen Veranstaltung stehen Strategien und Lösungswege, die der Schnittstelle IT/Einkauf helfen, den digitalen Wandel erfolgreich umzusetzen.

Smarte Tools & neue Prozesse für eine erfolgreiche digitale Zukunft

Digitale Strukturen realisieren: Projekte, Procurement und IT miteinander verbinden

Mitarbeiter/innen auf Agilität und zukünftige Aufgaben vorbereiten

Neuausrichtung des strategischen IT-Supplier-Managements: Flexibel bleiben und Innovationen gemeinsam entwickeln

Software Sourcing in der Cloud: Strategien und rechtliche Aspekte

Blockchain, Machine Learning, Smart Contracts und Co.: Was kommt auf uns zu?

Business Intelligence und Data Analytics im Procurement nutzen

Weitere Themenschwerpunkte sind u.a.:

Den Weg der digitalen Transformation erfolgreich gestalten

IT-Sourcing: Kosteneffektiv … und nachhaltig

Vendor Scouting – wie trennt man die Spreu vom Weizen?

Den Überblick behalten: Digitale Trends und Technologien

Profitieren auch Sie von der konsequenter Praxisorientierung dieser Veranstaltung. Im Fokus der Vorträge stehen Best Practices aus Mittelstand und Konzernen. Darüber hinaus können Sie intensives Networking mit Kollegen und Fachexperten im Plenum oder in Breakout-Sessions nutzen, um sich über aktuelle Probleme auseinander zu setzen.

1. August 2018