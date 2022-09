Kongress „Risk Management“

Die Professor Binner Akademie Hannover lädt in Kooperation mit der Rhein Ruhr Akademie e. V. am 6. Oktober 2022 zum „1. Hannoveraner Management-Forum“ mit dem Kongress-Thema: „Risk Management“ – zuverlässige Lieferketten und komplexe IT-Projekte erfolgreich realisieren – in den Festsaal (Raum 5A) der Hochschule Hannover, Bismarckstraße 2 ein. Ausgewählte Kongress-Beiträge aus Wissenschaft und unternehmerischer Praxis sollen helfen, die richtigen Methoden, Vorgehensweisen, Tools und Lösungskonzepte für die Stabilisierung und Optimierung ihrer übergreifenden Wertschöpfungskette und der dazu gehörenden IT zu finden, um zielführend die richtigen Entscheidungen auch unter Beachtung des neuen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes zu treffen.

Veranstaltungsflyer: https://bit.ly/3B8Hcrb

Anmeldung: info@pbka.de