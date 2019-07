FachPack in Nürnberg

Anzeige

Vom 24. bis 26. September 2019 findet in Nürnberg die FachPack statt, die europäische Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik. 1400 Aussteller aus der Prozesskette werden sich hier in zwölf Messehallen einfinden und rund 45.000 Fachbesucher werden erwartet. Die Messe findet zum 40. Mal statt und hat dieses Jahr das Leitthema „umweltgerechtes Verpacken“. In diesem Rahmen wird auch der „Sustainability Award“ vergeben. Neben Sonderschauen und Foren finden sich auf der Messe auch Gemeinschaftsstände wie der des BMWi, auf dem sich Start-ups präsentieren können. Das Tagesticket kostet 48 Euro, eine Dauerkarte

52 Euro. (sd) Mehr Info: www.fachpack.de

25. Juli 2019