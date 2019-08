Anzeige

Der Zukunftskongress Logistik, auch als „Dortmunder Gespräche“ bekannt, findet am 17. und 18. September 2019 statt. Hier werden sich über 500 Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft treffen, um die Zukunft der Logistik zu beleuchten. Am ersten Tag findet das ZukunftsPlenum statt, am zweiten Tag startet das Symposium „Silicon Economy“, welches fünf parallele Programme bietet, zu den Themen „Social Networked Industry“, Digital Hub Logistics und IT, Machine Learning, Digitalisierung der Ladungsträger und Krankenhauslogistik. Veranstaltet wird das Treffen vom Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik IML und dem Digital.Hub Logistics. Eine Tageskarte kostet 590 Euro, der ganze Kongress 990 Euro. (sd)

www.zukunftskongress-logistik.de

27. August 2019