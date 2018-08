Management 4.0 − New Work & Digital Business

Anzeige

Die Exchainge, Internationales Treffen der Supply-Chain-Experten und Operationsverantwortlichen, findet dieses Jahr bereits das sechste Mal statt. Sie wird am 20. und 21. November in Frankfurt am Main und erstmals in Kombination mit der Hypermotion organisiert. Das internationale Treffen passt mit den Zukunftsthemen perfekt zu den Hypermotion-Themen „Digitale Transformation von Verkehr, Mobilität und Logistik“. Die Hypermotion stellt als Fachmesse mit acht begleitenden Konferenzblöcken eine Plattform für die digitale Transformation als übergeordnetes Leitthema dar, wo beispielsweise über die Digitalisierung intelligenter Verkehrssysteme und Mobilitätsangebote sowie über multimodale Verkehrs- und Logistiksysteme diskutiert wird.

Auf der Agenda der Exchainge 2018 stehen zum Beispiel die Themen:

Nachhaltige Supply Chains

Kultur & Mindsets zur Digitalen Transformation

Digitale Disruption

Award Night: Preisverleihung Supply Chain Management Award 2018

Für den Award sind noch bis Ende August Bewerbungen möglich.

30. August 2018