Mobilität von Morgen

Anzeige

Transport Logistic ist die Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management. Die Messe findet dieses Jahr vom 4. bis zum 7. Juni in München statt. Neben den Ausstellern präsentiert die Messe ein vielseitiges Programm mit Fachvorträgen, zum Beispiel zu den Themen Intralogistik, Klimaschutz, Robotics, Cyber-Security und Fahrermangel. Ein wichtiges Thema ist auch die Logistik im urbanen Raum. Im Wettbewerb „Nachhaltige Urbane Logistik“ wurden einige Unternehmen in diesem Bereich ausgezeichnet. Erstmals bietet die Messe mit „start.hub Logistics“ ein Forum für Gründer an. 2017 haben sich über 2100 Aussteller auf der Messe vorgestellt. (sd)

9. April 2019