Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung im Einkauf

„Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung in Zeiten von Energie-/Rohstoffknappheit und Klimawandel: Herausforderung und Chance für Einkauf und SCM“ lautet das Motto des ersten Würzburger Nachhaltigkeitstag 2022, der am 28. Juni 2022 unter der fachlichen Leitung von Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky in Würzburg stattfinden wird.

Nachhaltigkeit ist der Dreiklang von Wirtschaft, Umwelt und Sozialem, heißt es in der Einladung des CfSM – Centrum für Supply Management GmbH. Der Klimawandel stellt die wohl größte Herausforderung der nächsten Jahrzehnte dar. Politische Instrumente wie die CO2-Steuer, die Erhöhung der Preise für Emissionszertifikate und die für 2023 geplante Einführung einer „EU-Grenzsteuer“ (Carbon Border Adjustment Mechanism) sowie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und das geplante EU-Lieferkettengesetz definieren Rahmenbedingungen, die vor allem auch die Beschaffungsfunktion betreffen. Dies gilt insbesondere für die Scope-3-Emissionen in der Supply Chain, die im Mittel rund 70 Prozent des gesamten CO2-Footprints eines produzierenden Unternehmens ausmachen.

Den hiermit verbundenen Fragen wird auf dem Würzburger Nachhaltigkeitstag nachgegangen. Vorträge aus Wissenschaft und Praxis legen die Basis für intensive Diskussionen und den Erfahrungsaustausch. Zudem werden die Möglichkeiten effizienter Lösungen unter Einsatz von digitalen Lösungen erörtert.

Auf die Teilnehmer warten spannende Vorträge von

Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und Industriebetriebslehre der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Centrum für Supply Management GmbH, Estenfeld: Nachhaltigkeit, Rohstoffknappheit, Lieferkettenprobleme: Was Einkauf und SCM leisten können und müssen

Matthias Brey, Supply Chain-Verantwortlicher für Sustainability in EU West, EY: Circular Economy und Auswirkungen auf das Sourcing/TOM im Einkauf

Peter Hagenow, Head of Strategic Group Procurement KWS Saat, Einbeck: Decarbonization bei KWS Saat

Prof. Dr. Christian Heinrich, Professor für Digitale Transformation an der Quadriga Hochschule Berlin und Geschäftsführer carbmee GmbH: Scope-3-Emissionen effizient erheben und bewerten – ohne digitale Lösungen wird es nicht gehen!

Dr. Thomas Römer, CPO Covestro, Leverkusen: Harmonisierte Scope-3-Emissions-Richtlinie beim globalen Together-for-Sustainability-Netzwerk

Prof. Dr. Gerhard Sextl, Leiter des Fraunhofer Instituts für Silicatforschung ISC, Würzburg: Bezahlbare Energiewende mit Versorgungssicherheit: (Wie) Kann das gehen?

Ihre Teilnahme an der Plenumsdiskussion zugesagt haben:

Peter Köhne, VP Procurement Viessmann & spp Chair Germany

Niels Walberg, CPO K+S, Kassel

Wann? 28. Juni 2022

Wo? B. Neumann Residenzgaststätten Würzburg, Residenzplatz 1, 97070 Würzburg

Veranstalter: CfSM – Centrum für Supply Management GmbH

Teilnahmegebühren: 795 €

