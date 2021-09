Österreichisches EinkaufsForum in Wien

Der BMÖ – Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich bringt vom 7. bis 8. Oktober 2021 in Wien wieder Spitzenvertreter des Einkaufs- und Supply Chain Managements unter dem Motto „Procurement – Competence Center for Success“ an einen Tisch. Diskutiert wird: Was kommt nach COVID-19? Ist agil und digital noch das Hauptthema – oder gerade jetzt? Welche Lösungen kann der Einkauf beitragen? Die Coronakrise hat die besondere Rolle der Einkaufsverantwortlichen für die Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit mit leistungsfähigen Lieferanten gezeigt. Zudem gilt es jetzt, adäquate Sicherungsmaßnahmen für Problembereiche wie Rohstoffverknappung, Stau in den Häfen, Containermangel, unsichere Lieferzeiten und steigende Preise einzuleiten. Der traditionelle BMÖ-Gipfel in Wien gibt in Vorträgen, Panels und Workshops wertvolle Hinweise und Praxisbeispiele für mehr Resilienz. (sd)

http://www.bmoe.at/Veranstaltungen/OEF