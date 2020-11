1. Industrial Suppliers Forum

Anzeige

Das 1. AHK Industrial Suppliers Forum 2020 findet am 19. November als virtuelle Lieferantenmesse statt. Die Veranstaltung wird vom Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) unter Leitung der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer organisiert. Olaf Holzgrefe, Head of International and Affairs des BME sagt, dass die teilnehmenden Messe-Aussteller von den AHKs ausgewählt und geprüft wurden. Das Event schließe mit seinem Messe-Ansatz die Lücke zu den erfolgreichen B2B-Projekten des BME. (sd) Anmeldungen: ahkisf2020@ahk.pl