Schleiftechnik: Branche positioniert sich mit spannenden Trends

Trotz eingetrübter Stimmung und sinkender Produktion in den großen Industriesparten wächst die Branchenmesse GrindTec weiter. Mehr als 600 Aussteller zeigen in Augsburg neueste Entwicklungen und Trends der Schleiftechnik.

Ungebrochen stark interessiert sich die internationale Schleiftechnik für den deutschen Markt. Mit mehr als 600 beteiligten Unternehmen aus 31 Ländern wird die Fachmesse GrindTec mehr Exponate zeigen als je zuvor. Für ihre Präsentationen in acht Hallen des Augsburger Messegeländes haben die Aussteller vom 18. bis 21. März eine Fläche von mehr als 46.500 m² gebucht. 44 % der Standbeschicker kommen nach Angaben des Veranstalters Afag aus dem Ausland.

Gemessen am Produktionswert von Werkzeugmaschinen in Deutschland macht die Maschinengruppe Schleif-, Hon-, Läpp- und Poliermaschinen laut Afag mehr als 13 % aller spanenden und abtragenden Werkzeugmaschinen aus. Hinzu kommt der Umsatz durch die Produktion von Schleifkörpern und Schleifmitteln, der mit über einer 1 Mrd. Euro in Deutschland genauso hoch sei wie der der deutschen Schleif-, Hon-, Läpp und Poliermaschinen, vermeldet der Veranstalter.

Branche auf hohem technischen Niveau

Auf die aktuelle Wirtschaftssituation antwortet die Schleiftechnikbranche mit Innovationen, richtungsweisenden Verfahren und fortschrittlichen Technologien, mit denen sich die Unternehmen im Rahmen der GrindTec präsentieren.

Hightech-Produkte rund um die Herstellung sowie Wiederaufbereitung von Zerspanwerkzeugen eröffnen neue Perspektiven für das Werkzeugschleifen. Dabei fokussiert die Branche Wettbewerbsverfahren wie die additive Fertigung, elektrochemische Polierverfahren und Laserbearbeitung von Hartstoffen, während sie dem Markt gleichzeitig hochfunktionale Lösungen für bewährte Prozesse anbietet.

