Sicherheit bleibt im Trend

Vom 26. bis 29. Oktober 2021 präsentieren mehr als 1000 Unternehmen auf der Fachmesse A+A in Düsseldorf ihre Produkte und aktuellen Entwicklungen zu den Themen persönlicher Schutz, betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

Der Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, Erhard Wienkamp, blickt der anstehenden A+A 2021 optimistisch entgegen: „Wir freuen uns mit unseren Ausstellern nach vielen Monaten des ausschließlich digitalen Kontakts zu Geschäftspartnern, potenziellen Kunden und wichtigen Entscheidungsträgern der Branche auf den Austausch im realen Erlebnisraum Messe.“

Die Trendthemen der Branche – Digital Performance, Sustainability, New Work sowie Hygiene & Pandemie – prägen das Erscheinungsbild der Messe sowohl auf der Ausstellungsfläche als auch im Trendforum und den Sonderflächen. Die Aussteller im Robotics Park zeigen, wie körperliche Belastungen für MitarbeiterInnen gesenkt und gleichzeitig die Produktivität gesteigert werden kann. Neue Impulse für die Branche sollen aus der Start-Up-Zone kommen. Das Programm vor Ort wird darüber hinaus mit einem digitalen Angebot erweitert. „Mit der Digitaloffensive auf unserem Branchenportal bieten wir nicht nur neue Wege zu den Ausstellern und Live-Präsentationen, sondern zusätzliche und vielfältige Optionen, um sich standortunabhängig und trotzdem zielgerichtet zu informieren“, betont Birgit Horn, Project Director A+A.

Der Veranstalter sichert den Messebesuch durch ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept. Für den Schutz aller TeilnehmerInnen sorgen u. a. eine 3G-Überprüfung am Eingang, die Lüftungsanlagen in den Messehallen, gezielte Wegeführung, Abstandsmarkierungen und Maskenpflicht in den Hallen und Räumen. „Mit unserem Hygiene- und Infektionsschutzkonzept als Grundlage können wir der Branche wieder eine A+A im Präsenzformat bieten. Gesundes und sicheres Arbeiten im Speziellen rücken in der momentanen Situation noch stärker in den Fokus. Daher kommt die A+A mit den aktuellen Trendthemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung genau zur richtigen Zeit, “ so Horn.

Parallel zur Fachmesse findet der 37. Internationale A+A-Kongress mit mehr als 35 Veranstaltungsreihen und über 300 Referierenden statt. Der Fokus liegt auf dem nachhaltigen Arbeitsschutz der Zukunft. Ein weiterer Aspekt ist die sichere und gesunde Gestaltung von Mobilität, Homeoffice und mobilem Arbeiten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Basi), organisiert den Kongress, der face-to-face, hybrid und digital präsentiert wird. (ys)