In diesem Jahr steht die Veranstaltung des Instituts für Supply Chain Management von der Uni St. Gallen am 27. September unter dem Motto „Supply Chains unter Dauerbelastung – Mit Innovationen die Disruptionen meistern“. Im Würth Haus Rorschach am Bodensee nehmen neben Experten aus dem Schienen- und Straßengüterverkehr auch Hochkaräter aus den Bereichen Binnenschifffahrt, erneuerbare Energien und digitalen Plattformen/Anwendungen in den diversen Themensessions teil:

Brennpunkt Seehafen-Hinterlandverkehre – Schwerpunkt Binnenschifffahrt

Ruhe bewahren vs. hektische Betriebsamkeit? Tipps zum Management von Supply Chains in Zeiten zunehmender Volatilität

Brennpunkt Seehafen-Hinterlandverkehre– Schwerpunkt Schienengüterverkehr

Resilienz in Supply Chains: Vom Lieferkettengesetz bis zum Risikomanagement

Energiekrise bietet Chancen – Lösungsansätze für die Supply Chain durch den Einsatz von H2

Im Fokus stehen Fragen, wie man mit Engpässen und knappen Kapazitäten in der Supply Chain, etwa in der Hochseeschifffahrt und deren Hinterlandanbindungen, umgeht. Wie kann man Volatilitäten begegnen und die Versorgung trotz abgerissener Lieferketten sicherstellen? Wie erreichen Unternehmen mittel- bis langfristig eine höhere Resilienz in der Supply Chain? Und im Lichte des Klimaschutzes: Welche Rolle kann Wasserstoff als Energiequelle im Industrie- und Straßengüterverkehr spielen?

