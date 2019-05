Zulieferer für Gussteile treffen

Anzeige

Anlässlich der GIFA, die 25. vom 29. Juni 2019 in Düsseldorf stattfinden wird, organisiert Turkish Machinery zusammen mit NRW International eine B2B-Veranstaltung, die Zulieferer und Kunden zusammenbringen soll: Eine Delegation von 16 international erfahrenen türkischen Zulieferer- und Maschinenbauunternehmen stellen interessierten Einkäufern ihr Produkt- und Leistungsportfolio vor. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich am ersten Messetag (25.06.2019) umfassend über das Angebot türkischer Zulieferunternehmen im persönlichen Gespräch mit ausgewählten Ansprechpartnern zu informieren.

International MATCHMAKING at the GIFA2019

Firmenprofile der teilnehmenden türkischen Unternehmen

Hintergrund zum türkischen Gussmarkt

Die Gussindustrie in der Türkei zeichnet seit vielen Jahren eine starke Entwicklung sowohl in Marktvolumen als auch in der Technologie aus. Es gibt über 1000 Firmen mit qualifizierten Beschäftigten. Türkische Gießereien sind in der Lage, jede Art von legierten und nichtlegierten Gussteilen zu produzieren.

Die Türkei ist nach Deutschland und Italien der größte europäische Produzent im Bereich Guss. Weltweit liegt die Produktion von Gussteilen mit 2,15 Mio. Tonnen auf Rang 11 und erfuhr damit eine Steigerung um 37 % in den letzten 5 Jahren. Mehr als 60 % der türkischen Produktion an Gussteilen werden exportiert.

Die Produkte aus der Türkei finden in unterschiedlichen Branchen ihren Einsatz, angefangen von der Maschinenbau-, Automobil- und Luftfahrtindustrie bis hin zur Medizintechnik.

Turkish Machinery – Wir über uns

„Die Türkei ist für den deutschen Maschinenbau ein interessanter Markt, in den nahezu die gesamte Bandbreite an Technologien geliefert wird. Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren viele Industriebranchen in der Türkei als Anbieter stark entwickelt, wobei der Maschinenbau hier eine herausragende Stellung einnimmt. Hierüber zu informieren, zu sensibilisieren und aktiv Kooperationen zu fördern und zu unterstützen bildet seit vielen Jahren die Grundlage der Arbeit der Exportunion Turkish Machinery.

In den vergangenen Jahren hat Turkish Machinery mit diversen Partnerorganisationen Einkäuferdelegationen in die Türkei eingeladen und erfolgreiche B2B – Veranstaltungen dort durchgeführt. Die Resonanz deutscher Unternehmen bzw. ihren Einkäufern und technischen Verantwortlichen war insbesondere im Bereich Guss sehr positiv und es konnten in vielen Bereichen Geschäfte generiert und Partnerschaften geschlossen werden. Moderne, flexible und kundengerechte Lösungen sowie die geostrategische Lage und wettbewerbsfähige Preise waren ausschlaggebend für die Einkaufsentscheidungen aus der Türkei.“

6. Mai 2019