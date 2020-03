Veranstaltungsmeldungen wegen Coronavirus, Auma mit Überblick

Anzeige

Es geht weiter – Schlag auf Schlag – und weitere Messen werden ausgesetzt oder verschoben.

Messe Düsseldorf

Die Messe Düsseldorf GmbH verschiebt die Messen Pro Wein, wire, Tube sowie die Energy Storage Europe.

Messe Nürnberg

Die Messe Nürnberg hat alle Messen in den nächsten Wochen (bis zum 21.3.), die in Nürnberg stattfinden, abgesagt, u. a. die für das Schreinerhandwerk wichtige Messe Holz-Handwerk.

Messe München

Die Messe München meldet, dass sie in ständigem Kontakt mit den Gesundheitsbehörden zum Coronavirus stehe und die Kongredssmesse für Cybersecurity Command Control (3. und 4. März 2020) abgesagt worden sei. Aktuell finden alle anderen Eigenveranstaltungen in München statt.

Messe Stuttgart

Auch die Stuttgarter melden, dass sie im engen Kontakt mit den Gesundheitsbehörden des Landes Baden-Württemberg seien. Derzeit gäbe es aus Sicht der Behörden keinen Anlass zur Einschränkung des Messebetriebs am Standort Stuttgart.

Demnach findet die Logimat mit ihren über 1640 Ausstellern nach aktuellem Stand wie geplant vom 10. bis 12. März in Stuttgart statt. Es gab bisher nur wenige Ausstellerstornierungen, die insbesondere aus den Ländern China und Italien eingegangen sind, meldet der Messeveranstalter Euroexpo.

Friedrichshafen

Wegen des Corona-Virus wird die all about automation in Friedrichshafen vom 4. und 5. März 2020 auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die rapide Verschärfung der Situation um den Corona-Virus sowie das Verbot von Veranstaltungen in der benachbarten Schweiz hat eine kurzfristige Neubewertung der Lage erfordert, so die Veranstalter der all about automation.

Hannover

Am 25. Februar gab es zur aktuellen Lage ein Abstimmungsgespräch mit dem Vorstand des Ausstellerbeirats der Hannovermesse Industrie und den Verbänden. Alle Teilnehmer sind sich einig, dass es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh ist, um über eine Verschiebung der Hannovermesse zu entscheiden. Zur Veranstaltung, die am 20. April ihre Tore öffnet, gibt es Stand heute keine nennenswerten Absagen von Ausstellern.

Messe Köln

Eisenwarenmesse (01.03.- 04.03.2020) wurde abgesagt.

Messe Frankfurt

Die Light + Building – Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik wurde bereits auf den 27.9. bis zum 2.10.2020 verschoben.

Übersicht der Terminänderungen von internationalen Messen

Hier finden Sie alle Terminänderungen von Messen, auch den internationalen Veranstaltungen. Auma bietet einen guten Überblick. Hier die Übersicht der Terminänderungen.

