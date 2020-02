11. BME-eLÖSUNGSTAGE

Anzeige

Zur digitalen Transformation von Einkauf und Supply Chain Management ist schon viel gesagt worden; doch längst ist noch nicht alles getan. Zu viele Unternehmen verwechseln die digitale Transformation noch immer mit einem IT-Update: Sie gehen die Einführung von E-Lösungen rein technisch an und vergessen dabei, ihre Mitarbeiter richtig mitzunehmen. Sie übersehen, dass strategisch eingesetzte E-Tools ein Turbo für die Organisationsentwicklung sein können. Diese machen es möglich, die Prozesse im Einkauf, aber auch das Zusammenwirken mit den Partnern in der Supply Chain, effektiver und effizienter zu gestalten und fit für die Zukunft zu machen.

In Einkauf und Supply Chain Management bedarf es daher eines systematischen Roll-outs der E-Lösungen und ihrer Vernetzung mit dem ERP-System und dem Rechnungswesen. Im Vordergrund stehen die Automatisierung des operativen Einkaufs sowie eine bessere Entscheidungsunterstützung des strategischen Einkaufs. Die operativen Beschaffungsprozesse sollen einfacher, transparenter, schneller und kostengünstiger werden. Durch ein Onboarding der Lieferanten sollen vollständig digitalisierte Lieferketten entstehen, in denen Bestellungen, Aufträge, Lieferavise, Rechnungen und Belegflüsse automatisiert werden.

Vor diesem Hintergrund erhalten Beschaffungsentscheider von Global Playern und KMU auf den 11. BME-eLÖSUNGSTAGEN vom 24. bis 25. März 2020 in Düsseldorf das Rüstzeug für die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Zu den wichtigsten Themen, die in zahlreichen Fachvorträgen, Round Tables, Solution Foren und Workshops auf der Agenda stehen, zählen unter anderem:

Roadmap für den digitalisierten Einkauf 2025

Roll-out von Source-to-Contract und Purchase-to-Pay

Entwicklung einer zielführenden Digitalstrategie

Echtzeittransparenz über Spend, Risiken und Contracts

Supplier Collaboration über Business-Netzwerke und Marktplätze

In der begleitenden Fachmesse werden zudem rund 100 Partner und Aussteller, darunter die wichtigsten Anbieter im Bereich E-Procurement, vielfältige technischen Lösungen vorstellen.

Award-Verleihung: BME-Preis „Excellence in eSolutions 2020“

Der BME würdigt 2020 zum neunten Mal innovative Leistungen von Anwenderunternehmen im Bereich elektronische Beschaffung mit dem BME-Preis „Excellence in eSolutions“. Prämiert werden ganzheitliche Konzepte, die nachweislich zur signifikanten Performancesteigerung des Einkaufs geführt haben. 2019 ging die Auszeichnung an die Phoenix Contact GmbH & Co. KG. Die offizielle Verkündung des Siegers und die Verleihung des BME-Preises „Excellence in eSolutions 2020“ erfolgt am 24.03.2020 im Rahmen der 11. BME-eLÖSUNGSTAGE.

1. Februar 2020