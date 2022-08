Welt der Metallbearbeitung trifft sich im Ländle

Aufgrund der Coronapandemie sind vier Jahre seit der letzten AMB vergangen. Nun trifft sich die Branche erstmals wieder in Stuttgart und präsentiert, was sich bei Werkzeugmaschinen Präzisionswerkzeugen und Co. getan hat. Im Fokus stehen die Automatisierung und Digitalisierung in der Produktion. Die additive Fertigung erweitert erstmals das Ausstellerangebot.