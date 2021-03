Stückzahlen bis zu 200.000 einfach online bestellen

Anzeige

Spanflug ist eine Fertigungsplattform für Dreh- und Frästeile. Das Unternehmen wurde 2018 von Adrian Lewis, Johannes Schmalz und Markus Westermeier gegründet. Westermeier beschreibt die Produktpalette: „Wir bieten individuelle Fertigungsteile von 1 bis 200.000 Stück im Online-Shop an. Für größere Stückzahlen erstellen wir Angebote auf Anfrage. Darüber hinaus bieten wir die Kalkulationslösung Spanflug für Fertiger als Software-as-a-Service an.“ Spanflug ist nicht nur Betreiber der Plattform, sondern auch Vertragspartner für den Kunden. Westermeier erklärt: „Gerade bei komplexen Aufträgen mit vielen verschiedenen Bauteilen profitiert der Kunde durch die Vergabe an einen zentralen Lieferanten.“ Die Nutzung der Plattform ist für alle Beteiligten kostenlos; Spanflug finanziert sich über eine Marge an den Verkäufen. Der Kunde muss ein CAD-Modell und optional die technische Zeichnung hochladen; dann erhält er den Preis und kann die Bestellung auslösen. „Kunden, die häufiger bei uns bestellen, können ihr ERP-System direkt an Spanflug anbinden“, so Westermeier. Die Lieferzeit beträgt dabei sechs Tage für Expresslieferungen, ansonsten 18 Tage. Westermeier sagt: „Anstatt verschiedene Fertigungsverfahren nur oberflächlich abzudecken, haben wir uns entschieden, den Markt für CNC-Dreh- und Frästeile vollständig zu adressieren.“ Die Corona-Krise war auch bei Spanflug Auslöser für mehr Bestellungen, so Westermeier: „Während der ersten Welle konnten wir dann einige für die Bekämpfung der Pandemie relevante Kunden unterstützen. In dieser Zeit stand die Resilienz von Lieferketten im Fokus, wozu Plattformen einen Beitrag leisten können.“ (sd)