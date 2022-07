Fertigungsplattform bindet Halbzeuganbieter an

Spanflug präsentiert auf der AMB in Stuttgart die Integration von Halbzeugpreisen und -verfügbarkeiten „in Echtzeit“. Nutzer der Fertigungsplattform für Dreh- und Frästeile sollen damit auf präzisere und aktuellere Daten zugreifen können. Mit der direkten Anbindung erster Zulieferer von Halbzeugen möchte das Unternehmen eine neue, integrierte Lieferkette schaffen.

Auf der AMB, vom 13. bis 17. September in Stuttgart, stellt Spanflug neue Features seiner Fertigungsplattform für CNC-Dreh- und Frästeile vor. Wesentlichste Neuerung und ein echter Zusatznutzen für Anwender auf Einkaufs- und Fertigerseite soll die Integration von Echtzeitdaten von Halbzeuglieferanten in die Plattform darstellen.

Durch die Kooperation mit Anbietern von Vorprodukten für die Bauteilfertigung kann der Algorithmus laut Spanflug nun auf tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten bei den angebundenen Partnern zugreifen. Dies stelle gerade in Zeiten mit häufigen und teils starken Preisschwankungen sowie volatilen Lieferketten einen Vorteil dar.

Echtzeitdaten für präzisere Kalkulationen

Für Anwender aus dem technischen Einkauf, die CAD-Modelle von benötigten Bauteilen im Spanflug-Shop hochladen, um ein Sofortangebot zu erhalten, sollen die Preiskalkulation und die Lieferzeitberechnung durch den Zugriff auf diese Echtzeitdaten nun noch präziser sein.

Auch für Fertigungsbetriebe bietet die neue Anbindung einen Mehrwert: Bei Annahme von Aufträgen im Spanflug-Lieferantenportal sollen sie von guten Einkaufskonditionen für Halbzeuge profitieren. Anwendern der Kalkulationslösung stehen die aktuellen Halbzeuginformationen ebenso zur Verfügung. Außerdem können sie beispielsweise Stangen, Rohre und Platten bei Bedarf direkt über Spanflug bestellen.

Weitere Zulieferer von Halbzeugen sollen folgen

„Die Anbindungen erster Zulieferer von Aluminium- und Kunststoffhalbzeugen konnten wir bereits umsetzen. Die nächsten Anbindungen folgen in Kürze.“, erklärt Dr. Markus Westermeier, Geschäftsführer bei Spanflug Technologies. „Hierzu sind wir in Gesprächen mit weiteren Zulieferern, so dass wir künftig unser gesamtes Materialangebot aus über 50 Werkstoffen mit Echtzeitdaten untermauern können.“ Der Spanflug-Algorithmus bildet hierbei die technische Grundlage für die Integration der Halbzeug-Datenquellen und ermöglichte laut Unternehmensangaben eine schnelle Umsetzung der ersten Pilotprojekte.

Den Onlineshop für Einkäufer von CNC-Fräs- und Drehteilen, die Lösungen für Fertigungsunternehmen sowie die neuesten Plattform-Erweiterungen präsentiert Spanflug auf der AMB Stuttgart am Stand 235 (Eingang Ost). (ys)