Schweißen: Leichtgewicht mit großem Funktionsumfang

Das unter dem Kürzel WIG bekannte Wolfram-Inertgas-Schweißen gilt als sauberes Verfahren und liefert eine qualitativ hohe Schweißnaht. Für eine noch einfachere Handhabung hat Fronius das kompakte WIG-Handschweißgerät TransTig 170 entwickelt.

Das Wolfram-Inertgas-Schweißen (WIG-Schweißen) ist ein Schutzgas-Schweißprozess und zählt zu den Schmelzschweißverfahren. Es wird überall dort eingesetzt, wo es auf höchste Qualität und spritzerfreie Schweißnähte ankommt. WIG-Schweißen eignet sich unter anderem für rostfreie Stähle, Aluminium- und Nickellegierungen sowie dünne Bleche aus Aluminium und Edelstahl. Demzufolge ist das Einsatzgebiet breit. Geschweißt werden kann mit oder ohne Zusatzwerkstoff. Von diesen Vorteilen profitieren Anwender etwa im Anlagen- und Behälterbau, im Rohrleitungsbau, aber auch in der Instandhaltung, Montage und Reparatur. Da dort zumeist Edelstahl und Aluminium verwendet werden, kann der Prozess mit hoher Nahtqualität hinsichtlich Haptik und Optik erfolgen. Im mobilen Einsatz unterstützt das WIG-Handschweißgerät TransTig von Fronius den Anwender bei vielfältigen Aufgaben.

Bei kompaktem Design bietet die neue WIG-DC-Gerätegeneration einen großen Funktionsumfang: Trotz ihrer kleinen Bauweise, bei unter 10 kg Gewicht, verfügen die neue TransTig 170 sowie TransTig 210 über alle wichtigen Einstellmöglichkeiten, die sonst nur bei den größeren Profi-WIG-Geräten zu finden sind. Die Entwickler haben ihr Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass das Schweißgerät die Eingangsspannung bestmöglich verwertet. Das macht die Neuheit nicht nur energieeffizient: Das kleine WIG-Gerät bietet 40 Prozent Einschaltdauer. Bei maximaler Leistung kann laut Herstellerangaben also vier Minuten durchgehend geschweißt werden.

Zuverlässiger Lichtbogen auch bei

schlechter Stromversorgung

Zudem bietet die Power Factor Correction (PFC) des Geräts eine hohe Netzspannungstoleranz: Selbst bei 30 Prozent weniger Eingangsspannung sollen die Geräte weiterhin ihre volle Leistung abrufen können. Überdies wird mit der PFC die vorhandene Leistung vom Netz so effektiv wie möglich verwendet. Mit dem Fuse-Parameter kann der Schweißer am Gerät den maximal aufgenommenen Strom vom Netz einstellen und so an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Auch bei langen Netzzuleitungen, einer schlechten Netzabsicherung oder unter Generatoren-betrieb kann das darüber entscheiden, ob der Lichtbogen brennt.

Vielfältige Funktionen für den

einfachen Betrieb

Dabei wartet das Kompaktgerät mit einem Schweißverhalten auf, das bisher nur größere Geräte zeigen. So bietet das kleine WIG-Gerät einen vollumfänglichen E-Hand-Betrieb inklusive CEL-Mode und vielfältige Funktionen für WIG: Die Punktier-Funktion (TAC) erleichtert das Zusammenheften von Bauteilen. Das Heften wird dadurch – im Vergleich zu konventionellen Verfahren – doppelt so schnell. Um während des Schweißens den Schweißstab zu wechseln oder einen Heftpunkt zu überschweißen, hat die TransTig nun eine zusätzliche Up- und Down-Slope-Funktion für den Absenkstrom. Dieser kann somit in Relation zum Hauptstrom reduziert oder auch erhöht werden. Die Gasnachströmzeit wird dabei entweder manuell eingestellt oder automatisch auf den verwendeten Schweißstrom abgestimmt. Außerdem steigert die Touch-Hochfrequenz-Zündung den Bedienkomfort am Schweißbeginn zusätzlich: Sie erkennt das Berühren des Werkstücks und zündet nach einer vordefinierten Zeit mittels Hochfrequenz punktgenau an der gewünschten, auch schwer zugänglichen Stelle.

Hightech einfach verpackt

Das Bedienkonzept ist praktisch – mit einfachem Dreh- und Drückknopf und übersichtlicher, beleuchteter Funktionsanzeige. Dabei ist das Handschweißgerät nicht nur leicht, sondern auch robust: Fronius betont, das Kunststoffgehäuse weit über die Norm hinaus auf seine mechanische Belastbarkeit getestet zu haben. Handschweißgeräte des Herstellers sind zudem spritzwasserfest und somit auch für den Einsatz unter rauen Bedingungen bei der Montage geeignet. Überdies versetzt sich die TransTig nach einer einstellbaren Zeitspanne automatisch in den Stand-by-Modus, was den Energieverbrauch reduziert. (dk)