3D-Druckservice 3D-Druckservice: Schnelle Zustellung rund um den Globus

Rund 120.000 additiv gefertigte, schmierfreie und wartungsarme Bauteile hat Igus im letzten Jahr ausgeliefert. Jetzt erhöhen die Kölner die Kapazitäten weiter und statten ihren 3D-Druck-Service mit neuen Funktionen wie der Wandstärken- und Hinterschneidungsanalyse aus. Der Grund: Bei weltweit agierenden Unternehmen mit Entwicklungsteams in verschiedenen Ländern treten häufiger logistische Herausforderungen bei der schnellen Beschaffung von identischen additiv gefertigten Teilen auf. Mit dem weltweit verfügbaren 3D-Druck-Service von Igus lassen sich über Grenzen hinweg die gleichen schmierfreien und wartungsarmen Teile bestellen, testen und einsetzen – ohne lange Lieferprozesse in Kauf nehmen zu müssen.

Hierfür hat Igus die 3D-Druck-Kapazitäten mit zwei zusätzlichen SLS-Druckern in den USA und einer weiteren Anlage in China erhöht und liefert jetzt laut Angaben noch schneller Prototypen, Kleinserien und Sonderteile. Zwei weitere SLS-Drucker sind in Köln geplant. Die gedruckten Komponenten würden dadurch regional in nur wenigen Tagen geliefert, heißt es. Die Kostenvorteile: Maschinenstillstände werden durch die schnelle Lieferung von Ersatzteilen reduziert, Entwicklungskosten durch schnellere Funktionsprototypen eingespart und Lieferkosten durch die lokale Produktion gesenkt.

Dabei lassen sich die Teile einfach bestellen. Als erstes wird das 3D-Modell erstellt und im STEP/STP-Format exportiert. Anschließend werden die Daten per „Drag and Drop“ ins Browserfenster gezogen. Im letzten Schritt kann der Anwender Stückzahl und Material wählen und direkt online bestellen oder anfragen. In der neuen Version des 3D-Druck-Service-Tools gibt es zudem die Möglichkeit, 3D-Modelle sofort online auf die Machbarkeit hin zu prüfen. Durch Eingabe individueller Umgebungsparameter zeigt der 3D- Druck-Service online das passende Iglidur-Material an. Gleitschleifen und das schwarze Einfärben von SLS-Teilen lassen sich nun ebenfalls per Mausklick auswählen. Preise und Lieferzeiten bekommt der Nutzer direkt angezeigt, sodass das Bauteil sofort bestellt oder angefragt werden kann. (dk)