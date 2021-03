Einfache Online-Beschaffung von Bauteilen

Anzeige

Die BAM GmbH ist in den Geschäftsbereichen Lohnfertigung, Sondermaschinenbau und Digitalisierung vertreten. Die Marke mipart.com beschreibt dabei die Online-Plattform zur schnellen und einfachen Bestellung von Bauteilen bei der BAM GmbH. Anna Pröls, Bereichsleiterin Vertrieb und Marketing, erklärt: „Sowohl die Fertigungsverfahren, Bauteilabmessungen und Oberflächenbehandlungen sind bei Anfragen via E-Mail unbegrenzt. Im Online-Konfigurator auf mipart.com wird derzeit nur ein Teil der verfügbaren Leistungen angeboten.“

Der Kunde kann, ohne Registrierung und ohne ein Kundenkonto erstellen zu müssen, sein 3D-Modell auf mipart.com hochladen und direkt bestellen.

Sollte kein 3D-Modell vorliegen, bieten die Experten von BAM Konstruktionsdienstleistungen an und helfen bei der Optimierung des 3D-Modells bezüglich Realisierbarkeit sowie Kosten- oder Zeitersparnis. Nach dem Upload wird das CAD-Modell binnen 15 Sekunden analysiert. Dann werden die für das Modell infrage kommenden Verfahren mit dem kalkulierten Preis angezeigt. Im nächsten Schritt kann der Kunde Spezifikationen seines Bauteils vornehmen, unter anderem können Material, Oberflächenbehandlung, die Stückzahl (1–50) und Lieferzeit bestimmt werden.

Die Softwareentwicklung erfolgte beim Schwesterunternehmen Up2parts GmbH. Kern der Softwarelösung ist die automatisierte Geometrieanalyse in Kombination mit Machine-Learning-Algorithmen und menschlichen Erfahrungswerten. Bei den Lieferzeiten steht eine Expressfertigung von drei Tagen zur Verfügung, die Standardlieferzeit beträgt 20 Tage. Dabei erhält der Kunde laut Pröls 100-prozentige Transparenz darüber, auf welcher Maschine das Teil wann gefertigt wurde. Die BAM GmbH fertigt alle Teile selbst. Pröls erklärt: „Dadurch haben wir sehr hohen Einfluss auf Qualität und Liefertreue.“ Die Corona-Krise, so Pröls, diente dabei als „Brandbeschleuniger der Digitalisierung“, was sich, laut Pröls, in einer Steigerung der Online-Bestellungen im Jahr 2020 auf mipart.com um 900 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zeigte. (sd)

Unternehmen: BAM GmbH, Weiden i.d.OPf. Marke: mipart.com, Up2parts Gegründet: 2011 Mitarbeiter: 200 Kapazität: Eigenfertigung durch BAM (50 Maschinen) Anwendungen: CNC-Drehen und -Fräsen, 3D-Druck (Polyjet, Multi Jet Fusion, FDM und Metall), Blechbearbeitung Kunden: circa 350 im Monat https://www.mipart.com

