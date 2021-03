Faktencheck: Online-Fertiger Facturee

Anzeige

Unter dem Markennamen Facturee betreibt auch das Unternehmen cwmk GmbH eine Online-Fertigungsplattform. „Prototyping wird ebenso durchgeführt wie Klein- und Großserienfertigungen“, erklärt Benjamin Schwab von der cwmk GmbH. Der Anfrageprozess erfolgt teilautomatisiert über ein Formular auf der Webseite oder per E-Mail auf Grundlage einfacher Variablen: Es sind nur 3D-Modelle, Material, Stückzahl und Liefertermin gefragt. Angebote können meist noch am selben Tag erstellt werden. Bei der Preisgestaltung und der Auswahl der Fertiger kommen auch Machine-Learning-Algorithmen zum Einsatz.

Schwab versichert: „Facturee ist für die gesamte Dauer des Bestellprozesses alleiniger Vertragspartner.“ Das heißt, so Schwab, dass Facturee die komplette Verantwortung für die Qualität der Teile übernimmt. Facturee schlüsselt nicht auf, bei welchem Partner produziert wurde, verfügt aber über ein ISO 9001 zertifiziertes Qualtitätsmanagementsystem.

Bei Facturee müssen Aufträge, die unterschiedliche Techniken erfordern, nicht an verschiedene Fertiger abgegeben werden. Schwab erklärt den Vorteil: „Der Einkäufer wird in einem Großteil seiner bisherigen Aufgaben wie Zulieferersuche und -qualifizierung entlastet.“ Sämtliche Transporte sind klimaneutral. „Unsere Liefertermine sind zuverlässiger als bei konventionellen Lohnfertigern, vor allem in Corona-Zeiten“, sagt Schwab. Dabei können Express-Lieferungen in unter zehn Tagen umgesetzt werden; die durchschnittliche Lieferzeit liegt bei zwei bis drei Wochen. (sd)