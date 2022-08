Präzisionswerkzeuge: Digitale Beratung und Beschaffung

Zerspanungsprozesse werden immer komplexer und mit ihnen die Anforderungen an das Werkzeug. Digitale Lösungen von Walter, Hersteller von Präzisionswerkzeugen für die Metallbearbeitung, sollen Verantwortliche in Einkauf und Produktion bei der Auswahl, der Beschaffung und dem Einsatz von Präzisionswerkzeugen unterstützen.

Neue Werkstoffe und Legierungen sowie anspruchsvolle Bauteilgeometrien spielen eine immer größere Rolle auf dem Markt für Zerspanung. Entsprechend komplex gestalten sich auch die Auslegung der Zerspanungsprozesse und die Werkzeugbeschaffung. Die Digitalisierung ist hier einerseits Treiber von Komplexität, andererseits können digitale Tools und Prozesse diese auch reduzieren und Prozesse deutlich beschleunigen. Mit praxisnahen Lösungen und innovativen Beratungsangeboten möchte Walter Einkaufs- und Produktionsverantwortlichen bei der Auswahl und der Bestellung sowie beim Einsatz der passenden Präzisionswerkzeuge helfen.

„Kunden erwarten im B2B-Vertrieb das, was sie auch als Privatkunde kennen. Sie wollen schnell, konsistent und reibungslos einkaufen, über alle Kanäle hinweg. Neben den digitalen Lösungen wird es auch zukünftig unseren traditionellen Vertrieb mit individueller Beratung und technischer Unterstützung vor Ort geben“, sagt Michael Rein, Manager Sales Process bei Walter, und führt weiter aus: „Wir verknüpfen digitale und analoge Prozesse miteinander und ermöglichen Kunden ein bruchloses Einkaufserlebnis, das sie sich selbst entsprechend ihrer Bedürfnisse anpassen können.“

Digitale Bauteilauslegung und Werkzeugsuche

Walter Innotime ist die laut eigenen Angaben innovativste digitale Lösung des Unternehmens. Dabei handelt es sich um einen Auslegungsassistenten, der auf Basis des 3D-Modells eines Bauteils eine Bearbeitungslösung sowie eine Empfehlung der benötigten Walter-Werkzeuge ermittelt und ein direkt bestellfähiges Angebot ausgibt. Der Kunde soll so nicht nur sehr schnell ein Angebot erhalten – meist innerhalb weniger Stunden – er erhält auch alle Bearbeitungsparameter. Aktuell wird der Vorschlag, den das System erstellt, noch von Walter Ingenieuren geprüft und bei Bedarf auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden angepasst. In Zukunft soll dieser Schritt KI-basiert noch weiter beschleunigt werden. Weitere wichtige digitale Lösungen von Walter für Beratung und Vertrieb sind die anwendungsbezogene Werkzeugsuche Walter GPS und der Onlinekatalog auf der Website. Gerade im Bereich Sonderwerkzeuge entwickelt sich die Lieferschnelligkeit zu einem zentralen Beschaffungskriterium: Bei dem Bestell- und Lieferservice Walter Xpress sind Varianten von Sonderwerkzeugen mit einer Lieferzeit von zwei bis vier Wochen bestellbar.

Entlang des Lebenszyklus

Ist eine Werkzeuglösung beschafft und sind die Prozesse ausgelegt, kann ein intelligentes Toolmanagement die Produktivität während des Betriebs sicherstellen. Mit Walter Toolstations und einer Softwarelösung, die speziell für die Verwaltung von Zerspanungswerkzeugen entwickelt wurde, lässt sich nicht nur der Zugriff auf Werkzeuge freigeben, es lassen sich komplexe Produktionsprozesse abbilden oder auch der komplette Lebenslauf eines Zerspanungswerkzeugs bis zum letzten Reconditioning verwalten. Walter übernimmt auf Wunsch auch die Verantwortung für eine vollständige Werkzeugverfügbarkeit. Bis hin zur Planung der Produktionskosten – also die Kosten pro produziertem Bauteil (CPP). Der Hersteller von Präzisionswerkzeugen sieht sich als Ansprechpartner für die gesamte Prozesskette, von der Disposition der Werkzeuge bis zum Recycling.

Bauteilentwicklung remote

Neben Einkauf, Tool-Logistik und -Management organisiert Walter für Kunden auf Wunsch auch Prozesse zur Auslegung neuer Bauteile digital und virtuell. Remote Engineering gibt es bei Walter schon seit vielen Jahren, auch schon vor den Kontakt- und Reisebeschränkungen der letzten Monate. Kunden müssen bei der Bauteilentwicklung nicht mehr vor Ort im Walter Technology Center in Tübingen sein, um Testläufe oder neue Ideen für Bearbeitungsstrategien live begleiten zu können oder die Ergebnisse gemeinsam zu analysieren. Um Kunden virtuell in die Prozessentwicklung einzubinden, hat Walter Zerspanungsmaschinen mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet und überträgt Bild, Ton sowie alle Bearbeitungsparameter per Livestream an den jeweiligen Kunden. (ys)